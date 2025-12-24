Ovejas y cabras, aliados naturales para una compañía de energía

Mientras la compañía produce energía para satisfacer la creciente demanda en la región, las ovejas producen lana y carne.

Avangrid, filial estadounidense del Grupo Iberdrola, utiliza uno de los métodos más ecológicos, naturales y económicos que tiene a su disposición: una eléctrica para gestionar la vegetación tanto en las líneas de transmisión como en los parques solares

La naturaleza a veces provee soluciones de forma sorprendente. En los negocios de generación de energía y de servicios públicos de Avangrid, está ayudando a resolver una serie de problemas del siglo XXI en las operaciones que garantizan la electricidad a sus clientes y en las granjas solares.

Esto es algo que ocurre en los corredores de transmisión eléctrica del norte del estado de Nueva York, donde la vegetación se expande de forma explosiva. El crecimiento excesivo de árboles y arbustos puede perjudicar el servicio y causar apagones al caer sobre las líneas o al crecer desordenadamente debajo de ellas. Trabajar para resolver este problema llevó a Matthew Steiner, arborista líder de transmisión de la subsidiaria eléctrica de Avangrid, Rochester Gas & Electric (RG&E), a una conferencia hace algunos años, donde aprendió algo que no esperaba: que las cabras son excelentes aliadas.

“A las cabras les gusta la vegetación leñosa, comen arbustos, plantas con espinas, hiedra venenosa y raíces”, explica. Su voracidad las hace muy eficientes para controlar la vegetación, con el beneficio añadido de que las cabras llegan a terrenos de difícil acceso para los humanos, como desfiladeros estrechos, acantilados o terrenos irregulares.

Esta limpieza de maleza no solo es clave para mantener la integridad de la transmisión eléctrica, sino que también permite que crezcan más plantas atractivas para los insectos polarizadores.

“Admito que no sabía de esto, pero cuando regresé de la reunión, inmediatamente lo hablé con mi supervisor y lo pusimos en marcha”, recuerda. Steiner contactó con los granjeros de Kaizaen Ridge que crían y rescatan cabras, ovejas y gallinas en Victor, Nueva York. Las cabras ya estaban haciendo trabajo a pequeña escala en el desbroce de algunas propiedades, pero nunca habían trabajado para una compañía de energía.

Durante dos años, RG&E ha hecho pruebas con las cabras en un área con una zanja, donde resultaba muy complicado operar con equipos de limpieza tradicionales. Los resultados fueron positivos y, con esa experiencia, la compañía trajo alrededor de 25 cabras ese verano para trabajar en áreas remotas a lo largo de las líneas de transmisión en la zona de Rochester. “Las tuvimos casi hasta octubre”, explica Steiner.

El ganadero se encarga del confinamiento de los animales, proporciona refugios y hace seguimiento del trabajo mediante cámaras. “A las cabras no hay que decirles qué tienen que hacer, simplemente van y comen. Es muy fácil una vez que la operación está en marcha”, dice este encargado de vegetación de la eléctrica. Steiner añade que también es una solución muy interesante desde el punto de vista del costo.

La empresa aún está estudiando el impacto del trabajo de estos animales. Preguntas como cuánto menos se utilizan los sistemas regulares para limpiar árboles pequeños y arbustos, cómo responden la vegetación y el terreno tras el paso de las cabras, cuánto tiempo necesitan permanecer en una zona o cómo rotarlas entre tareas. “Es parte de lo que aprendemos mientras lo hacemos”, aclara Steiner.

El proceso no puede ser más natural. Los animales no son ruidosos como las sierras, comen en silencio, si acaso se escucha un balido aquí y allá. Además, no producen dióxido de carbono. “Las cabras son una herramienta más, no podemos usarlas en todas las partes, pero es una buena opción y respetuosa con el medio ambiente”, explica Steiner.

Al otro lado del país, Avangrid también está recurriendo al ganado para resolver un problema similar en sus parques solares.

Cuando la empresa construyó su instalación solar Pachwáywit Fields —la más grande de Oregón—, los empleados pasaron muchas horas zigzagueando entre los paneles solares con maquinaria pesada para mantener bajo control la hierba y las malezas de rápido crecimiento. Según Dustin Ervin, gerente senior de energía solar de Avangrid en Oregón y Washington, la gestión de la vegetación mantiene los paneles y equipos despejados, permitiendo que se produzca la mayor cantidad de electricidad posible. También es fundamental para reducir el riesgo de incendios durante los veranos calurosos y secos del noroeste del Pacífico.

En 2023, la energética encontró una solución a su problema de gestión de la vegetación con otra herramienta natural también de cuatro patas: las ovejas.

En este caso, Avangrid se asoció con un ganadero de quinta generación de la región en un proyecto piloto para pastorear alrededor de 1.500 ovejas en Pachwaywit Fields. ¿El veredicto? Las ovejas demostraron ser una excelente solución y la empresa energética lanzó la operación de pastoreo solar más extensa en la región. Actualmente Avangrid utiliza ovejas en cuatro proyectos solares en Oregón y Washington.

El ganadero lleva sus ovejas a las instalaciones en primavera, durante la temporada de crecimiento más fuerte. Mientras pastan, también airean y fertilizan el suelo con sus movimientos. “Esta fue un área agrícola durante muchos años que casi no tenía nutrientes”, explica Ervin. “Con el pastoreo de ovejas podría recuperar la fertilidad”.

Este proceso ecológico también permite algunos ahorros en costos. La gestión no es complicada. A las ovejas se las lleva a un corral por la noche y luego se las traslada de un punto a otro del parque solar con la ayuda de pastores y perros, lo que permite que el personal de Avangrid se centre en otros trabajos importantes, como en las instalaciones solares.

“Las ovejas se ocupan del 80% de la gestión de la vegetación”, explica Ervin.

Este gerente también describe una relación sostenible y circular que Avangrid ha creado mediante esta asociación de pastoreo ovino. Mientras la compañía produce energía para satisfacer la creciente demanda en la región, las ovejas producen lana y carne. Un molino lanero local utiliza la lana para fabricar ropa.

“Hemos encontrado un buen socio local en un ganadero a solo unas millas de nuestro proyecto construido en el condado de Gilliam, y con ello estamos apoyando a la comunidad empresarial local”, enfatiza Ervin.

El compromiso de Avangrid con el pastoreo ovino se mantendrá. “Este es un programa en expansión para nosotros”, asegura Ervin.