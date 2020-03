Una ‘app’ para acabar con el síndrome de Caperucita Roja

Si la historia de Lucía F., Nuria, Sandra, Lucía A. y Paula te ha hecho pensar y tú también quieres ayudar a esta causa para cambiar el mundo ACTÚA

“Sientes pavor. Empiezas a andar rápido y quieres salir de ahí”. “Se te acelera el corazón, se te pone a mil”. “Bloqueada, totalmente bloqueada, sin saber cómo actuar, sin saber qué hacer”. Las creadoras de When & Where describen el malestar que provoca sentir que alguien se les acerca cuando caminan solas por la calle una noche cualquiera; un sufrimiento íntimo e invisible fruto del miedo hacia una agresión machista en un contexto, el del espacio público, que viven como hostil. Es el retrato de un estado de alerta que han interiorizado y que es en sí mismo una forma de discriminación: “El miedo te limita la vida. Te limita a hacer muchos planes, te limita a cierto horario… Te limita a todo”.

“Es una realidad: Las mujeres salimos con miedo a la calle”, declara Lucía

“Es una realidad: las mujeres salimos con miedo a la calle”, declara Lucía. “Y queremos acabar con ello sea como sea”, puntualiza Nuria. Ella tenía solo 11 años cuando se topó con dos hombres en un callejón. “Esta chica que es muy guapa… Bueno, mejor no, que es muy pequeña…”, les escuchó comentar. Aquel episodio se quedó en un susto, pero aún hoy evita pasar por ese lugar y cuando tiene que volver sola a casa a través de zonas poco iluminadas, lo hace corriendo: “¿Por qué tengo yo que vivir esto? No tengo la necesidad. Eso me duele”.

Según una encuesta realizada en 2018, una de cada tres españolas se ha sentido acosada sexualmente al menos una vez, y el porcentaje asciende al 47% entre las más jóvenes. Este acoso al que nos vemos expuestas hace aparecer una clara desigualdad de género en relación con el miedo y son las adolescentes las primeras en experimentarlo. Como consecuencia, las mujeres desarrollamos estrategias de supervivencia a base de limitar o condicionar el tránsito por el espacio público. Tanto es así que una de cada dos españolas reconoce evitar ciertos lugares o situaciones por miedo a abusos físicos y sexuales. Visibilizar esta problemática y aportar soluciones es la meta de este grupo de amigas.

La voz de cinco adolescentes es una 'app'

Este miedo, bautizado con el nombre de síndrome Caperucita Roja, convierte a las mujeres en objetos de violencia y sujetos del temor: “Ten cuidado” o “No vayas por ahí” son mensajes que se lanzan con buena intención, pero que transmiten que la única solución a la violencia es que las mujeres dejen de hacer cosas. Para aliviar el peso de esta mochila cargada de miedo, estas cinco adolescentes han creado una herramienta de empoderamiento que sirve de escudo contra los lobos.

Aunque las creadoras de When & Where son conscientes de que crear una app no es la solución, han comprobado que sí contribuye a mejorar la seguridad y, sobre todo, a expandir la conciencia acerca de un problema profundamente arraigado en una sociedad que señalan como desigual.

La app When & Where obtiene tu ubicación en tiempo real y si te paras o no te estás acercando a tu destino, te envía una alerta. Si la usuaria no responde, envía un aviso a un contacto de emergencia. Es absolutamente gratuita y “además tiene en cuenta la privacidad del usuario porque la ubicación no se comparte en ningún momento a no ser que estés en riesgo”. Aclaran que aunque está enfocada a mujeres, “cualquier persona está invitada a usarla y puede ser útil para proporcionar seguridad también a los hombres, niños o personas con alzhéimer”, aunque quienes más la utilizan son mujeres que, como ellas, conviven con el miedo a transitar solas por ciertas zonas del espacio público.

De Móstoles a Silicon Valley

El día que las conocemos es un viernes por la tarde, pero Lucía Fernández, Nuria Villoria, Sandra Caamaño y Lucía Adrián se encuentran en una sala de la biblioteca de Móstoles (Madrid). Paula Fernández, quinta componente del grupo, está estudiando en EE UU, en contacto permanente con sus compañeras, quienes siguen escribiendo código y perfeccionando el diseño de la app que las ha convertido en referentes.

“Nuestra voz, ahora mismo, es la aplicación que hemos creado”, explica Nuria

Su historia como emprendedoras sociales empezó el año pasado, cuando estaban en 4º de la ESO. Cada año, el programa Technovation Challenge propone a niñas y adolescentes de todo el mundo el reto de crear una app que ayude a resolver problemas que sufren sus comunidades, y cuando su profesora de tecnología les propuso participar, ellas no se pensaron dos veces la elección de su desafío: “Queríamos romper ese miedo, expresarlo y mostrar que nosotras también tenemos voz. Nuestra voz, ahora mismo, es la aplicación que hemos creado”, explica Nuria.

Su idea las llevó a la final del concurso en San Francisco y en julio del 2019 lanzaron la app bajo el nombre de LPSN Company (la empresa que han bautizado juntando sus iniciales).

Con el inesperado éxito de su propuesta, experimentaron un sabor agridulce: la app alcanzó las 50.000 descargas “que son 50.000 mujeres que se sienten inseguras cuando salen solas a la calle”. Una avalancha de mensajes de agradecimiento por parte de mujeres de todo el mundo ha señalado la utilidad de su idea, haciéndoles comprender la magnitud del problema al que se enfrentan: “Están valorando un trabajo que hemos hecho, pero también significa que lo están necesitando. Me alegraría muchísimo más que nuestra aplicación se dejara de usar porque ese problema no exista”, asegura Sandra.

Ellas no olvidan que, desgraciadamente, como cada año, en las marchas de este 8 de marzo, no estamos todas, faltan las asesinadas, y para ellas ha sido muy importante durante todo este trayecto “darle voz a las mujeres que ya no la tienen”. Casos como el de Laura Luelmo fueron el impulso que las hizo actuar, pero en este viaje de crecimiento compartido, su conciencia crítica no ha parado de expandirse. La app es su bandera, pero tras esta solución tecnológica, han construido un poderoso reclamo por cambiar las cosas.

Cuando la tecnología es una bandera feminista

Las chicas de LSPN Company han conseguido transformar el miedo en un escudo con forma de app que, esperan, sea temporal, y han descubierto que si tomamos el miedo a la violencia como un indicador de desigualdad, aún queda mucho por hacer para llegar a la auténtica equidad. Todas ellas coinciden en señalar que, para erradicar la problemática, “la base está en una educación igualitaria en la que todo el mundo, mujer y hombre, tengan los mismos derechos, y hasta que eso no cambie de nada sirve que creemos 10.000 aplicaciones para solucionar el problema”.

“Si nosotras podemos, vosotros también”, afirman las fundadoras

Decía Eduardo Galeano: “El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. Por eso consideran indispensable incluir a toda la sociedad en su reivindicación: “No es solo cosa nuestra, de las mujeres. Queremos conseguir que nuestra experiencia motive ya no solo a mujeres, sino a personas en general, a luchar, a trabajar, a que vean que todo esfuerzo tiene su recompensa. Si nosotras podemos, vosotros también. Si a ti se te ocurre una idea buena, no te quedes parado, ponte a trabajar en ello”. Aceptar su invitación, está en nuestra mano.

Lucía, Sandra, Paula, Nuria y Lucía han encontrado una meta y no pararán hasta alcanzarla: “Queremos que en un futuro (esperemos que sea cercano) las mujeres tengan igualdad de oportunidades y que, igual que los hombres, puedan salir a la calle sin ningún tipo de riesgo”.

Escucha la historia

Contenido adaptado del vídeo de Lucía F., Nuria, Sandra, Lucía A. y Paula

00:00

Era un callejón en el que justo venía una furgoneta de frente y que empezaron a decir: “No… ahora esta chica que es muy guapa… Bueno, no, mejor no porque es muy pequeña, se la ve muy pequeña…”. Y pasas miedo.

00:16

Una de cada tres españolas se ha sentido acosada sexualmente. Cinco chicas de 16 años han creado When & Where, una app para sentirse más seguras.

00:30

Para las mujeres salir a la calle hoy en día supone un riesgo. Realmente estamos muy influenciadas por lo que pasa a nuestro alrededor, por los casos de todas las mujeres que matan, que violan y que son acosadas por la calle. Nuestra intención es cambiar eso: intentar que las mujeres salgan a la calle y se sientan 100% seguras.

00:46

Nosotras creamos When & Where, una app para proporcionar seguridad a las mujeres, porque realmente es un problema que nos une a todas. Obtiene tu ubicación en tiempo real y si te paras o no te estás acercando a tu destino te envía una alerta.

01:00

En el caso de que tú no hayas podido contestar a esa alerta se manda automáticamente la ubicación al contacto de emergencia o a los servicios de emergencia.

01:10

Para nosotras ha sido muy importante dar voz a las mujeres que ya no la tienen.

01:19

Por ejemplo Laura Luelmo, es que tenía toda su vida por delante. Tenía su carrera, su trabajo y simplemente salió a hacer algo de ocio que era correr. Es que… Otra más.

01:31

Nosotras estamos concienciadas con el problema de siempre, pero no lo habíamos llevado a cabo, no nos habíamos parado a decir: “Vamos a actuar”. Entonces vimos esta oportunidad y es que no nos lo pensamos dos veces.

01:47

Pero es que en el momento en el que vimos más de 50.000 descargas nos quedamos con la boca abierta.

01:51

Esas 50.000 descargas son 50.000 mujeres que se sienten inseguras cuando salen solas a la calle. Nosotras realmente soñamos con un mundo en el que esta app no sea necesaria porque el problema se haya solucionado.

02:05

Tengo 16 años y he sido capaz de hacer esto y a mí me motiva mucho como persona, pensar que con lo jóvenes que somos hemos conseguido hacer esto, saber de qué somos capaces en el futuro.

