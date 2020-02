Yo no vivo como los demás

“Seguimos el modelo de derecho de uso. La propiedad es de la cooperativa, que somos todos, y cada socio paga una cuota por alojarse en los apartamentos”, explica Jaime, que vive con su mujer y cuya apariencia oscila entre la de un aviador intrépido y un dandi. Como ellos, cada pareja paga unos 1.300 euros al mes; los solteros, 1.000 . La cantidad cubre todos los servicios: comida (externalizada a una cooperativa de Mondragón), lavandería, limpieza, gastos y suministros o internet, entre otros. De la gestión de los espacios y la toma de decisiones se ocupan varias comisiones, en las que puede ingresar quien quiera. “ Si algo he aprendido es lo importante que es llegar a acuerdos razonando y a la vez lo difícil que esto es”, asegura con una sonrisilla Jaime.

En su pulcro apartamento, Paloma Rodríguez, de 76 años, hace unos cafés y explica los motivos que le llevaron a embarcarse en la cooperativa. “Hay una figura que no me gusta absolutamente nada, la del hijo soltero con la madre al lado. Y yo... pues tengo cuatro hijos”, ironiza. Amiga de Jaime desde hace más de 40 años, cuando se conocieron en diversas iniciativas asociacionistas en Moratalaz, Paloma sitúa el germen del proyecto en 1998, cuando imaginaron una vida alternativa en la vejez. “Era una señora aventura” , sentencia. “Cambiar de vida, venirse aquí a tumba abierta. Cuando vimos que compartíamos miedos y esperanzas, dijimos: ‘estamos salvados’”.

A Pepe Redondo, exmaestro de 75 años de la escuela primaria, hoy le visitan unos amigos de Canillejas. Justo antes de recibirlos, Pepe trabajaba una madera en una habitación poblada de cuadros y estatuillas, obra de “los inquilinos artistas”. Pero su principal pasión es la huerta: él es el mandamás de la comisión de jardines. Arrancando unos cuantos hierbajos, explica que él y su mujer no querían sentirse una carga para nadie. “Nos vinimos porque vimos cómo nuestros padres estaban a cargo de sus hijos, es decir, mis hermanos. Y es algo que no les gusta ni a ellos ni a nosotros. Esa vida no la queríamos. Aquí estamos con amigos y nos pareció la solución ideal”, relata.