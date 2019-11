Leticia Dolera: “Hay que aprender a decepcionar”

No existe la perfección y pretenderlo es estar abocado a innumerables frustraciones. Leticia Dolera, en conversación con Juan Luis Cano, ahonda en qué motivó que escribiera, dirigiera y protagonizara su premiada Vidas perfectas (mejor serie en Cannes 2019). "La autoexigencia está bien hasta un límite. Una amiga mía me decía el otro día que tenía que aprender a decepcionar. A asumir que a lo mejor las expectativas que el otro ha puesto en ti no las cumples". Sobre feminismo, defiende que es un tema primordial de "igualdad y derechos humanos", a la vez que celebra cómo cada vez más unos abren los ojos a otros: "Yo supe lo que era con 30 años; el 8M había niñas de 12". Dolera ha bajado el pistón con las redes sociales, se estaba "enganchando", llevada por la sensación –que tantos buscan– de que su opinión es importante. Y entonces "te ves contando likes y es irreal, son píxeles en una pantalla". ¿Cómo sería un príncipe azul escrito por Leticia Dolera?

Esta es la segunda entrega de un proyecto conjunto con Renfe en el que personalidades de distintas disciplinas (literatura, ciencia, cine, deportes...) irán desvelando, en distintos escenarios, su futuro cercano, su Próxima estación, en charlas con Juan Luis Cano.