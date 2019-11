“El distinto no es el enemigo. La diversidad es maravillosa”

Tras treinta años de carrera, Miguel Poveda mira al pasado con nostalgia, capaz de recordar su piso de Badalona donde, trasteando con casetes y vinilo, empezó todo, y al futuro con más aplomo que nunca. "Aunque mi centro sea el de cantaor flamenco, navegar por otros rumbos de la música te obliga a pagar un peaje, sé que los más puristas no vendrán a verme". En conversación con Juan Luis Cano, Poveda, con suma cercanía, reflexiona sobre su relación con la poesía y Lorca en particular —quien le inspira no solo en lo artístico sino para ser socialmente comprometido—, sobre cómo ha cambiado la familia ("mi familia son mi pareja y mi hijo, el resto son mis familiares"), sobre gestación subrogada, campo a propósito del cual "casi siempre se ha tergiversado cuanto he dicho, gente siempre ávida de hacer daño",y sobre libertad. "Es imposible atarme. Hace poco me tatué esta jaula porque el tener un espíritu tan arraigado y tan fuerte de libertad trae consecuencias".

