"Las zonas de bajas emisiones ayudan mucho". Más de 200 ciudades ya cuentan con protocolos anticontaminación

Los datos juegan un papel clave hoy en las ciudades. Permiten gestionar el tráfico en tiempo real, desentrañar cómo nos movemos o saber si el aire que respiramos está limpio. También pueden convertirse en arte y en herramientas de concienciación social sobre el gran reto de las urbes: reducir la contaminación atmosférica.

Nerea Calvillo, fundadora de C+ Arquitectos, ha creado In The Air, una herramienta que representa visualmente el aire de la atmósfera de las urbes mediante diagramas gráficos que muestran los microscópicos agentes contaminantes que llenan el aire. Ver la contaminación es el primer paso para cambiar los hábitos que la generan. Jaime García Cantero charla con Calvillo sobre ciudad y contaminación en este capítulo de Conduce como piensas un espacio impulsado por Toyota.