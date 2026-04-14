Siete restaurantes de Grupo Anderson’s, entre los 100 Imperdibles de México 2026

El consorcio obtiene seis galardones por sus establecimientos a nivel nacional y un reconocimiento extraordinario por sumar una década entre las preferencias del público, consolidando un modelo que fusiona la alta cocina y el entretenimiento

La oferta gastronómica en México trasciende el acto de comer para convertirse en una experiencia integral, con una demanda creciente de propuestas que integren la alta restauración y el entretenimiento. En este escenario, Grupo Anderson’s ha vuelto a destacar al haber obtenido siete galardones en la edición 2026 del certamen Los 100 Imperdibles de México, cuya ceremonia oficial se celebró en Tequila, Jalisco, reuniendo a representantes de la industria culinaria del país.

La compañía recibió seis premios en la categoría de mejores restaurantes a nivel nacional, cuyos resultados se definen a través de votación pública. A la gala de premiación asistió una comitiva conformada por Carlos Castro, director de mercadotecnia; Alicia Vega, gerente de diseño; y Carlos González, gerente de marca de Ilios.

Los conceptos gastronómicos galardonados, los cuales mantienen operaciones en plazas turísticas de alta afluencia, son:

Harry’s Steakhouse & Raw Bar: Con sucursales operativas en Ciudad de México, Cancún y Los Cabos, el establecimiento obtuvo un doble reconocimiento por su oferta especializada en cortes de carne de alta calidad y coctelería de autor, dentro de un ambiente sofisticado.

Ilios: Con sucursales en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Los Cabos, el restaurante fue premiado por un modelo que integra la cocina tradicional griega con diseño arquitectónico y espectáculos escénicos en directo.

Bodega Argentina: El recinto, ubicado en Cancún, fue destacado por su propuesta de parrilla tradicional y una cuidada selección vinícola.

Fred’s: Situado frente a la laguna en Cancún, el local logró el galardón por su menú centrado en la preparación de pescados y mariscos frescos.

Señor Frog’s: El establecimiento consiguió entrar en la lista durante su primera participación en el certamen, impulsado por una propuesta de servicio centrada primordialmente en el entretenimiento y la interacción social de los asistentes.

Grupo Anderson’s

Además de las distinciones individuales, Grupo Anderson’s recibió un reconocimiento extraordinario por sumar 10 años siendo los más votados por el público. Este galardón refleja la capacidad de adaptación y consistencia operativa de la empresa para mantener sus estándares de servicio en un sector caracterizado por las tendencias cambiantes.

La consolidación de la firma en enclaves estratégicos como Cancún y Los Cabos no solo fortalece su presencia en el mapa del turismo gastronómico nacional, sino que diversifica una oferta que transita con naturalidad entre la sofisticación y el ocio.

Para el comensal que busca seguir el rastro de estas experiencias y descubrir las nuevas historias que se cocinan en sus mesas, las plataformas digitales de la marca se perfilan hoy como la guía más dinámica para mantenerse al tanto de las tendencias que están transformando el estilo de vida en México.