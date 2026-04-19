Colectivos de búsqueda hallan más de 1.000 fragmentos de restos óseos cerca de una laguna en Tláhuac

16 fotosPersonas desaparecidasColectivos de búsqueda hallan más de 1.000 fragmentos de restos óseos cerca de una laguna en TláhuacFamiliares de personas de personas desaparecidas denuncian una emergencia forense tras siete días de busqueda generalizada en la laguna La Habana, en Ciudad de MéxicoEmiliano MolinaCiudad de México - 20 abr 2026 - 00:46CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosAl noveno día de búsqueda, se han localizado 1.076 réstos óseos humanos. En la imagen, familiares de personas desaparecidas examinan la tierra extraida en búsqueda de fragmentos de óseos.Emiliano MolinaUn fragmento de hueso humano recuperado durante los trabajos de búsqueda en Tláhuac.Emiliano MolinaVanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gamez, desaparecida en el Ajusco en julio de 2025, durante la búsqueda en Tláhuac, este jueves.Emiliano MolinaAutoridades capitalinas han señalado que estos restos localizados podrían corresponder a restos arqueológicos. En la imagen una de las carpas instaladas por la Fiscalía de Ciudad de México.Emiliano MolinaEsta búsqueda generalizada comenzó el pasado 7 de abril donde se localizaron 49 fragmentos de hueso. Desde entonces la cifra de hallazgos ha incrementado con cada día de trabajo en la zona.Emiliano MolinaLa laguna La Habana es un cuerpo acuífero que marca el límite de Ciudad de México y el Estado de México, donde se registra un gran índice de criminalidad.Emiliano MolinaJaqueline Palmeros, madre de Montserrat Uribe, desaparecida en 2020 y localizada sin vida en enero de 2025, señala que las familias buscadoras exigen transparencia en la identificación de los restos localizados.Emiliano MolinaPeritos de la Fiscalía de Ciudad de México analizan fragmentos de hueso antes de procesarlos para realizar los estudios forenses adecuados.Emiliano MolinaPersonal de la Fiscalía de Ciudad de México delimita un polígono de trabajos para excarvar a detalle la zona donde se han registrado hallazgos.Emiliano MolinaColectivos de búsqueda de Ciudad de México señalan una emergencia forense ante la localización de tantos restos óseos y la escasa atención que han recibido de parte de autoridades forenses, fiscalía especializada y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).Emiliano MolinaFamiliares de personas desaparecidas exigen la inmediata ampliación de la búsqueda, pues argumentan necesitar más días de trabajo, personal de fiscalía, herramientas y respaldo de las autoridades para profundizar esta zona de hallazgos.Emiliano MolinaPersonal del INAH acudió a la jornada de búsqueda de este jueves y ha señalado la localización de restos de jarrones antiguos, pero no dio información sobre los huesos humanos en el lugar.Emiliano MolinaPiezas de jarrones identificados por personal del INAH, descartados y resguardados por elementos de la fiscalía especializada en materia de búsqueda.Emiliano MolinaLas familias buscadoras y solidarios que ayudan en la búsqueda reciben un traje sanitario tipo Tyvek, guantes y cubrebocas para trabajar con el material forense.Emiliano MolinaJaqueline Palmeros mencionó a los peritos que deben hacerse los estudios pertinentes para determinar la temporalidad de los restos localizados por colectivos de búsqueda.Emiliano MolinaMéxico supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En la imagen, familiares buscadores y autoridades periciales miran a la laguna La Habana.Emiliano Molina