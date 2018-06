21.00

Música contra el desánimo

La gente de MSF y SOS Mediterraneé puso música discotequera en cubierta con un altavoz portátil. Parecía una estrategia para subir el ánimo a la gente, muy preocupada y tristona desde que les dijeron que no irían pronto a Italia. Nada que ver con la noche anterior, cuando las mujeres nigerianas celebraron estar vivas con bailes y canciones. Y aparentemente surtió efecto, porque más tarde el ambiente ya no era sombrío y cargado sino alegre, lleno de risas. Un grupo de menores no acompañados, chicos y chicas, jugaba al juego de la botella.

Foto: Óscar Corral