Los sesenta, la década de los hippies y la explosión de los Beatles, fueron tiempos de melenas. Aunque no en todos los lugares. Cuando un reportero retrató a seis jugadores del Real Madrid con una peluca al estilo 'beatle', a la directiva no le gustó nada. Cuenta Alfredo Relaño que el apodo de Madrid ye-yé de la generación posterior a Di Stéfano no gustaba al presidente. Así que lo de los melenudos ya fue demasiado y ordenó frenar la publicación del reportaje...hasta que cambió de idea. La consecución ese 1966 de la Copa de Europa aflojó la rigidez de los dirigentes y la fotografía acabaría siendo el icono de un equipo que se llevó ocho de los diez títulos de LaLiga Santander de la década.