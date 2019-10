9

¿Y si pudieras jugar y hablar como Messi?

Los atrevidos que quieran poner en práctica sus habilidades se enfrentarán a cuatro estaciones: Talk to Messi (Habla con Messi), un desafío que pondrá a prueba los conocimientos de los participantes sobre la vida y la carrera futbolística del argentino (en la imagen); Play Like Messi (Juega como Messi), donde se invita a demostrar las habilidades con un caño, un tiro libre y un remate de cabeza; Robokeeper, una doble oportunidad para meter un gol a un portero robotizado y Be Messi (Sé Messi), una última parada en la que los asistentes serán transportados al centro del Camp Nou gracias a la realidad virtual. Al ponerse unas gafas de realidad aumentada, los asistentes podrán coger con sus manos la Bota de Oro a todo el estadio y mostrarla como si estuvieran allí.