La coordinadora. La primera en llegar

No son aún las 11 de la mañana del viernes (más de 35 horas antes del Atlético de Madrid- Real Madrid del pasado domingo) y Katarzyna Humska ya no se despegará del teléfono ni un segundo hasta el domingo. Esta productora de Mediapro coordina el dispositivo organizado para la retransmisión, que consta entre técnicos, cámaras y demás profesionales de 153 personas. “Empecé de becaria en producción y, según parece, se me dio bien”, dice humilde Humska, polaca que lleva más de una década en España. Cada vez que le suena el teléfono responde con la misma amabilidad —a pesar de que la frecuencia de los timbrazos desquiciaría a cualquiera—; nunca, ni una sola vez, olvida un dato o una tarea pendiente.