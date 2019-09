9

‘Cristo yacente’ (1625-1630) / Gregorio Fernández

No solo de pintura vive el Prado y no solo son pinturas sus depósitos: fuera de sus paredes hay 175 esculturas y 254 piezas de artes decorativas. Mercedes Orihuela, conservadora responsable del Servicio de Depósitos, reconoce que este no es un museo de imaginería y que el lugar más adecuado para el Cristo yacente de Gregorio Fernández –la única pieza de este escultor propiedad del Prado– es el Museo Nacional de Escultura. La obra, como otras similares de Fernández, combina el realismo en la ejecución de los músculos, el rostro y las manos con una elegante colocación del cuerpo y la cabeza girada hacia el espectador.