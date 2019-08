12

Un intelectual real

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959), seguidor de la Real Sociedad, sabe muy bien cómo provocar a sus colegas escritores rojiblancos: “Es muy fácil sacarlos de quicio por muy hinchados de pecho que vayan por la vida. Basta con llamar a su equipo el Bilbao, cosa que navarros y guipuzcoanos hacemos a menudo porque sabemos que les pica”. Cuando Aramburu recuerda los derbis se ve “festejando de joven en la Parte Vieja donostiarra”. “Tengo recuerdos de infancia sobre la guerra sin cuartel entre Gorriti y Rojo, y del placer que me daba que el primero derribara al segundo y este se levantara airado y con ganas de venganza. Estuve en Atocha cuando el Chopo Iribar y Kortabarria sacaron la ikurriña y no he olvidado el resultado de aquel partido, una manita con sus cinco dedos, ni el gol impresionante de cabeza que le metió esa tarde Satrústegui al portero bilbaíno, que en realidad es de Zarautz”, recuerda desde Alemania, donde reside.