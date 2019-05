20

El Comandante de una nave de primera

Lo apodan El Comandante y como tal ejerce en el campo. Su presencia no pasa desapercibida. José Luis Morales no marcó su primer gol en la máxima categoría hasta los 27 años —a los 23 todavía no era profesional— y, sin embargo, su progresión, aunque tardía, ha sido espectacular y se ha convertido ya en el máximo artillero de la historia del Levante UD en LaLiga Santander (32) y el segundo jugador granota con más partidos. Este año sus registros han alcanzado la cúspide: 12 tantos y 5 asistencias.