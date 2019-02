29

LOS ESTADIOS. De no tener luz...

Los diez estadios en los que se disputó la primera temporada del campeonato tenían una capacidad media de 16.500 espectadores. Allí estaban el viejo San Mamés, Sarriá, el estadio de Chamartín o el Metropolitano. No tenían iluminación porque no se jugaban partidos de noche. “Solían construirse a las afueras de las ciudades, aunque muchos parecen céntricos hoy. Antes eran los barrios los que daban nombre a los campos. Ahora son los campos los que dan nombre a los barrios”, comenta Alfredo Relaño, director del diario 'As'. El Metropolitano sufrió graves daños durante la Guerra Civil y fue reabierto el 21 de febrero de 1943, en un derbi liguero entre el Atlético y el Real Madrid (2-1, en la foto). No había asientos, prácticamente todo el público veía el partido de pie en la grada.