3

Lichis y Rubén Pozo, atléticos en la carretera

Colchoneros desde la cuna. Miguel Ángel Hernando, conocido como Lichis, y Rubén Pozo, ex-Pereza, siempre han estado con el Atlético de Madrid. El primero se aficionó porque de pequeño lo llevaban de excursión escolar al Vicente Calderón. Al segundo se lo contagió su padre. Ambos, Lichis y Pozo, están juntos de gira. 'Mesa para dos' se llama el espectáculo que presentan por salas de toda España.



“En mi infancia también era un poco de la Real Sociedad, porque me gustaba la épica del equipo pequeño que había sido campeón, y del Barcelona, porque nací en Cataluña", recuerda Lichis. "Pero viviendo en Aluche, me sentía cerca del Atlético”, puntualiza. “Yo era un poco friki y me relacionaba poco en el colegio, pero tenía un amigo, Carlos Bueno, con el que iba al Calderón”, añade el cantante.



Pozo vive ahora la pasión a través de su hijo Leo, con quien va al Wanda Metropolitano. “Gracias a él me entero de muchas cosas porque ahora no estoy tan pendiente del fútbol”, confiesa. A diferencia de Lichis, Pozo sí que aventura un resultado. “1-0”, pronostica con timidez.



Lichis verá el partido desde la cocina. “Estos encuentros de transcendencia me cuesta verlos, me pongo muy nervioso”, admite. Ese sufrimiento lo comparte con su hija pequeña. “Lo vive mucho. Recuerdo una final en la que perdimos en el último momento y mi hija se puso a llorar. Le dije: ¿Te lo has pasado bien? ¿Estás triste? Pues eso es lo más parecido a lo que te vas a encontrar en la vida cuando seas mayor”, relata.