El adiós más sorprendente. Zinedine Zidane

"Soy ganador, no me gusta perder. Y si tengo la sensación de que no voy a ganar, hay que hacer un cambio. Como jugador, cuando vi que no estaba ganando, era yo el que me decía: ‘Me voy". Cinco días después de ganar la tercera Copa de Europa consecutiva, hito jamás logrado por ningún entrenador, anunció su marcha del Real Madrid, alegando la necesidad de un nuevo impulso para el equipo. "¿Qué más les puedo seguir pidiendo a mis jugadores?". Además de Zidane, solo seis personas más han ganado la máxima competición europea vestidos de corto y luego como técnicos: Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard y Josep Guardiola.