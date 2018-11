3

Epifanía en el Sánchez-Pizjuán

Malena Norman se mudó en 2011 desde su Malmoe natal, en Suecia, a Sevilla atraída por el clima y ambiente del sur de España. Pero también por los goles del Sevilla FC. Había descubierto la ciudad y el equipo en una visita en 2007 para ver a su hermana, que ya vivía en la capital hispalense. Acudieron al Ramón Sánchez-Pizjuán a ver un partido contra el Deportivo de La Coruña. Malena quedó impresionada por la experiencia. "Fue el año en el que falleció Antonio Puerta y pararon el partido en el minuto 16 para guardar silencio. Ver cómo 40.000 personas se callaron durante un minuto entero y que al acabar recuperasen el griterío y los cánticos se me metió en el alma", recuerda. Aquello hizo que siguiera al club de cerca y una vez instalada en Sevilla se hizo socia en 2014, algo que su hermana no había hecho. Malena empezó a ir sola al campo, pero no le importó porque hizo amigos rápidamente. De hecho, en su sector todos la conocen como la rubia. "Estoy en primera fila y se me ve fácilmente, incluso algunos amigos de Suecia me han llamado para contarme que me han visto por la televisión".