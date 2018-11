1

Las cuatro del Alavés

En la familia de Balbina Lázaro, vitoriana de 83 años, las mujeres no heredan el apellido de sus madres pero sí la pasión por el Alavés. Por debajo de la matriarca han crecido otras tres generaciones de apasionadas por el club albiazul. El culpable de esta devoción, sin embargo, fue un hombre: el marido de Balbina, que arbitraba en las liguillas entre pueblos. "Recorríamos la provincia en bici, mi marido, mi hija y yo", recuerda Balbina, que acabó enganchada al fútbol y al Alavés. Se compró antes el televisor que el frigorífico porque ver los partidos en los bares, los únicos con televisión, era "hacer mucho gasto".



Su hija Inés Diéguez, de 65 años, creció con el fútbol en casa. "Ha sufrido, ha reñido, ha llorado con el equipo", recuerda su madre. Fue Inés quien hace poco tiempo le regaló el carné de socia a su madre para asegurarle un asiento en los partidos. Balbina sigue viajando para ver al club, porque, asegura que, el día que juega el Alavés no le duele nada. En 2017 su nieta Leire Burguera, de 39 años, organizó un viaje para presenciar un Barça-Alavés. "Mi nieta me dijo: 'Abuela no te pongas mala que tenemos que ir'. Y me caigo en febrero y paso cuatro meses sin poder moverme", cuenta. De nuevo el club de sus amores le devolvió la vitalidad. "Finalmente pude ir y no me cansé nada. Perdimos, pero no tuve un día mejor", añade.



Todas acudieron a aquel viaje. Incluida Alaitz Montoya, de 15 años, la más joven del clan y la más entregada: también le gusta jugar al fútbol, aunque su bisabuela no le augura un gran futuro sobre el césped. "Yo le dije que era muy blanda y que lo iba a pasar mal, pero le animo a que siga apoyando al equipo conmigo", finaliza.



En la foto: cuatro generaciones del Alavés: Balbina Lázaro (centro derecha), Inés Diéguez (a su lado), Leire Burguera (de pie a la izquierda) y Alaitz Montoya.