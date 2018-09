10

Del mundo al Tartiere

La ampliación de capital de Real Oviedo en 2012 se convirtió en un fenómeno de comunicación global. El equipo de la capital del Principado tuvo su espacio en medios de referencia mundial como 'The New York Times', 'The Guardian' o la 'CNN'. El club sedujo a decenas de miles de pequeños inversores de todo el mundo: de los cuatro millones de la ampliación de capital, 500.000 euros llegaron de gente de fuera de España. Hoy muchos de ellos viajan a Oviedo para ver a su club y conocer la ciudad. Matías García (en la final de atrás enarbolando una bufanda), informático de profesión, les recibe como cicerone. Él no vive del fútbol. Pero genera negocio para su ciudad, su comunidad y su club. "En ROST tratamos de hacer más agradable la vista a Oviedo a los accionistas del club. Les enseñamos la ciudad para que se empapen de la cultura local, disfruten de la gastronomía, conozcan a los fans y asistan juntos el partido. Muchos de ellos han venido a raíz de comprar acciones del equipo. Estas iniciativas le dan al visitante una idea global de un club con gran arraigo entre su gente", resume García. El turismo asociado al fútbol tiene un gran impacto sobre la economía de las ciudades y sus vecinos.