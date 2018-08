9

Jessica Vall | Plata | 200 metros braza en los Europeos de Glasgow

Jessica Vall nada con la sonrisa por delante. En las victorias y también en las derrotas. Esta vez, en los Europeos de Glasgow, su brava carrera en los 200 metros braza tuvo premio. Vall, nacida en Barcelona y compañera de Mireia Belmonte, se colgó una plata y comenzó a disipar la decepción de los Juegos de Río, donde no logró alcanzar la final. "He querido salir más valiente que otras veces para marcar el terreno", explicó a TVE al término de la prueba. "En los últimos 50 metros me faltaba el aire. Pero he apretados los dientes pensando en todo lo que me entrené". La mejor manera de encarar, casi a sus 30 años, Tokio 2020, la que puede que sea su última cita olímpica.