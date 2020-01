Quiz: ¿Está preparado para visitar un destino inteligente?

Almería, Benidorm, El Ejido, El Hierro, Jaca, Marbella, Santander, el Valle del Jerte... Así hasta completar la lista de los 72 lugares que conforman actualmente la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo. ¿Sus rasgos comunes? Todos son destinos innovadores consolidados sobre una infraestructura tecnológica que garantiza el desarrollo sostenible del propio territorio a la vez que facilita la interacción del visitante con el entorno, mejorando su experiencia turística. "El paradigma ha cambiado completamente", asegura José María Souvirón, responsable de Marketing de Smart Cities en Telefónica Empresas. En su opinión, la personalización de las experiencias y la optimización del tiempo ya son posibles en todas las fases que rodean a una escapada turística: la búsqueda previa de alojamiento a través de apps, la realización de rutas culturales in situ con apoyo de realidad aumentada, la reserva y uso de nuevas opciones de movilidad urbana, la consulta de puntos de interés en tótems digitales... "Incluso a la vuelta del viaje, a través de herramientas de big data y social listening se analizan las acciones realizadas por el turista, con datos anonimizados, para configurar patrones de uso con los que seguir mejorando los servicios y ofrecer nuevas experiencias adaptadas a cada perfil", señala Souvirón.

Souvirón recuerda que las entidades públicas y privadas son conscientes del carácter estratégico de la aplicación de la tecnología al turismo. No en vano, es el sector que más contribuye a la economía nacional, a la que aporta el 15% del PIB (más de 190.000 millones de euros en 2018, según un informe de American Express y el World Travel & Tourism Council). "Mantener ese nivel de ingresos en un entorno tan competitivo a nivel mundial es un reto constante al que podemos responder con herramientas digitales que sitúan al turista en el centro para mejorar su experiencia como visitante", apunta el experto de Telefónica Empresas. ¿Pero qué tecnologías concretas están detrás de la digitalización del turismo? Souvirón destaca las siguientes.

'Big data'

El análisis de la información recabada por el ecosistema turístico, siempre de manera agregada y anonimizada, convierte los datos en información útil para personalizar los servicios en función del perfil del usuario. Por ejemplo, esta tecnología es utilizada por muchos ayuntamientos para conocer no solo cuántos turistas visitan sus fiestas patronales, sino también sus provincias o países de procedencia, sus diferentes perfiles como consumidores y sus hábitos de comportamiento, entre otros datos. De este modo, la administración local consigue crear ofertas de servicios adaptados a esos visitantes y mejorar su experiencia optimizando los tiempos de los eventos o el funcionamiento del transporte público, entre otros.

Movilidad

El teléfono móvil es una herramienta para consultar dudas en tiempo real, contratar servicios desde las apps e interactuar con puntos de información turística como tótems o beacons que ayudan a crear rutas turísticas personalizadas. Este es el caso del Ayuntamiento de Santander, que ha lanzado una app que avisa al usuario cuando se acerca a determinados puntos de la ciudad donde hay instalados beacons que envían automáticamente información de interés. Para ello, el turista solo necesita descargarse la aplicación y llevar activada su conexión Bluetooth mientras pasea. Esto, además, permite saber al ayuntamiento por qué zonas transitan más los visitantes.

Conectividad

La evolución de las redes ha habilitado el acceso a experiencias digitales en entornos turísticos tanto urbanos como rurales. "Antes, el envío de contenidos estaba más limitado, pero ahora los protocolos de última generación proporcionan la experiencia de la información en tiempo real, con un ancho de banda ajustado a cada aplicación y un consumo mínimo de baterías de los dispositivos", según Souvirón.

Internet de las cosas

En relación con el punto anterior, la tecnología Narrow Band IoT (NBIoT) ha impulsado el despliegue de objetos conectados. La instalación de sensores en edificios, vehículos, maletas y otros objetos mejora la experiencia del turista. Por ejemplo, un código personalizado en el móvil es suficiente para abrir la cerradura inteligente del hotel, sin necesidad de llevar encima una llave o una tarjeta física.

La nube

Los servicios cloud posibilitan al turista tener acceso a sus datos en todo momento y desde cualquier lugar. Además, la nube permite a las empresas del sector desplegar herramientas ágiles para la contratación online de sus servicios.

Inteligencia artificial

Aunque lo más llamativo puede ser encontrarse a un androide que atiende al turista en un aeropuerto o un hotel, la inteligencia artificial ya está presente en los asistentes de voz y otros servicios de mensajería instantánea con los que las compañías turísticas se relacionan con sus clientes para ofrecer un trato personalizado.

Realidad virtual y aumentada

Su aplicación tanto en museos como en espacios abiertos aporta al turista, en un formato interactivo, información adicional de aquello que está visitando. Por ejemplo, Telefónica Empresas ha desarrollado un proyecto de turismo inmersivo que permite hacer un recorrido por la Segovia del siglo XV gracias a una app y las gafas de realidad mixta HoloLens de Microsoft. Los visitantes pueden vivir en primera persona momentos históricos como el encuentro de Isabel la Católica y su hermano Enrique IV, la coronación en la iglesia de San Miguel o el paso de los Reyes Católicos por la derrumbada puerta de San Martín. La integración de elementos 3D en el entorno real posibilita el consumo de contenidos de realidad aumentada como la visualización de la estructura original de antiguos edificios o el proceso de construcción del Acueducto.

'Blockchain'

Su uso aún es incipiente, pero podría ser útil en un consorcio de turismo (hoteles, aeropuertos, alquileres, etc.) para corroborar una identidad digital y no tener que dejar documentación sensible como depósito. El mismo consorcio podría valorar que un usuario es buen viajero para ofrecerle mejor servicio sin necesidad de demostrar previa confianza.

Plataformas de ciudad inteligente

"Su aplicación al turismo es inmediata", remarca Souvirón. Se trata de un software que aporta un centro de control desde donde se monitorizan en tiempo real todos los datos de los servicios que ofrece una empresa o cualquier otra entidad. Así se logra un uso inteligente de la información y una toma de decisiones más ágil y eficaz.

"La tecnología existe desde hace tiempo. Ahora, lo importante es aplicarla de forma inteligente para crear servicios más atractivos y mejorar la experiencia de los turistas. Además, esto contribuirá a la sostenibilidad económica, cultural y medioambiental del territorio", concluye el experto de Telefónica Empresas.