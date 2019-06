¿Troglodita digital o Robocop 2.0? Descubre qué tipo de empleado eres

Adiós a las reuniones, bienvenidas las videoconferencias

No es difícil imaginarse a un ejecutivo pegado al teléfono, pero no siempre hemos estado unidos a un smartphone. Muchas de las gestiones que hoy solucionamos con una llamada no se podían llevar a cabo si no te desplazabas para hablar con el cliente… ¡cara a cara! No cabe duda de que es muy sano salir del entorno virtual de vez en cuando, pero hacerlo para todo puede suponer una importante pérdida de nuestro dinero y tiempo.