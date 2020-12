Lo que pasa cuando una estrella del fútbol se junta con una del pop

El confinamiento unió al músico Juan Pablo Villamil con el jugador del Atlético de Madrid Santiago Arias. Cerrados en marzo los estadios y las salas de conciertos, los dos colombianos se refugiaron en un chat para hacer todo eso que se supone hacen los amigos: darse ánimos y tratar de llevar el aislamiento lo mejor posible. Una charla a la que el integrante de Morat, la banda pop de moda en el mundo latino, vio otras posibilidades. ¿Por qué no convertir esa conversación distendida, que navega entre lo personal y lo profesional, en una confesión pública hacia todos aquellos fans sedientos de fútbol y música? De la pantalla de Arias, al que conoce desde hace tiempo, la idea pasó a manos de LaLiga, que se encargó de darle forma y convertirla en un programa por el que ya han pasado una decena de futbolistas a los que el guitarrista guía a través de “preguntas raras, extrañas, divertidas, complicadas” para “hacerlos sentir cómodos y que puedan hablar despreocupadamente”, explica.

La fórmula de Cambio de banda, una serie de entrevistas de LaLiga que se emiten a través de plataformas digitales como YouTube, IGTV y la OTT de LaLiga, LaLigaSportsTV, parece haber funcionado. En tres capítulos protagonizados por integrantes del Atlético de Madrid, el CA Osasuna y el Cádiz CF, respectivamente, ya se han visto algunos de esos momentos de sinceridad a los que el improvisado presentador quería llegar: desde el colchonero Héctor Herrera explicando que las primeras botas que su familia le pudo comprar no eran de fútbol, sino de béisbol, hasta el mediapunta rojillo Rubén García contando que recurre a September, ese clásico setentero de Earth, Wind & Fire, para motivarse antes de saltar al césped.

El guitarrista de Morat, Juan Pablo Villamil, durante un concierto. LaLiga

Aunque los partidos y algunos conciertos regresaron en verano, la idea siguió adelante. Se trataba de hacer encuentros virtuales de una media hora en los que las estrellas del balón son obligadas a viajar a su pasado, a escoger entre varias opciones en situaciones hipotéticas y a retarse entre ellos. “La idea es que se rieran un rato y que la gente pudiera conocer su lado más personal porque hay una tendencia a enfocar las entrevistas en el pre y el post partido”, argumenta Villamil.

“Me he llevado una muy grata sorpresa del mundo del fútbol. No he sentido distancia con los jugadores, todo lo contrario. Cuando acabé de grabar los capítulos con los del Cádiz me dije: ‘estos tipos son cojonudos’. Me sorprendió especialmente Álvaro Negredo, un jugador de una trayectoria impresionante y que tenía por alguien reservado, pero que se mostró absolutamente accesible y chistoso”, ahonda el artista que, pese a liderar una banda dos veces aspirante a los Grammy Latinos y con casi dos millones de seguidores en Instagram, cree que su acercamiento a las futbolistas es el de un hincha cualquiera, movido por la curiosidad.

Los integrantes de la banda Morat en un acto con LaLiga en las instalaciones del Fuenlabrada CF. LaLiga

El músico de 26 años que en Morat se maneja con el banjo, el ukelele y la guitarra fue también un niño que desde la posición de central soñaba con emular a alguno de esos galácticos del Real Madrid de hace veinte años. Por eso, de mayor, no pierde ocasión de regresar a esa otra pasión a la que asocia a la edad de la inocencia, ya sea componiendo canciones como Del estadio al cielo, el tema para promocionar los partidos de España en la pasada Eurocopa, u organizando partidillos con el equipo que acompaña a su banda durante las giras. “Ha ocurrido dos o tres veces que improvisamos en una gran explanada un cinco contra cinco el mismo día de concierto”, cuenta.

Presentador, guionista, algunas veces productor y también compositor de la banda sonora del programa, Villamil no ha sido el único que ha sacado provecho de este proyecto cuyo primer capítulo acumula más de 36.000 visualizaciones en YouTube. También alguno de los futbolistas, fuera de cámara, se ha confesado admirador de su arte. “Iza Carcelén, del Cádiz, me pidió entradas para un concierto y quedamos que cuando todo esto pase y pueda ir a tocar a la ciudad nos vamos los dos de fiesta... si los entrenamientos se lo permiten”, bromea.

Los tres capítulos de Cambio de banda

El programa presentado por uno de los líderes de Morat se estrenó en agosto con tres colchoneros latinoamericanos: el colombiano Santiago Arias, el uruguayo José María Giménez y el mexicano Héctor Herrera.

Roberto Torres, Rubén García y el 'Chimy' Ávila fueron los protagonistas de un segundo capítulo con mucha pasión rojilla y muchos detalles de los tres futbolistas del CA Osasuna.

La tercera entrega de Cambio de banda explora el universo único del Cádiz CF a través de tres de sus futbolistas más conocidos: Álvaro Negredo, Álex Fernández y Iza Carcelén.

