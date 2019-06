Dinos de qué club eres y te diremos dónde veranear

Granada CF Ballycastle (Reino Unido)

Los anfitriones. La peña Granadinistas Irlandeses se fundó en 2012, unos años después de que Conor McAuley cursara un año de Erasmus en Granada, donde se enamoró de la gente, la comida y, sobre todo, del fútbol. La idea de crear la agrupación surgió en la actual sede de la peña en Ballycastle (Irlanda del Norte), mientras jugaba con unos compañeros al FIFA. “Me elegí al Granada y no paraba de ganar partidos. Todos estábamos eufóricos”, explica el joven. Ahora son 12 socios, de los que dos están abonados y viajan a Granada cuando pueden.

El país. Bellycastle está a una hora en coche de Belfast, capital de Irlanda del Norte. La sede de la peña es el pub Boyd Arms, un local que data de 1761 y regentado por propio Conor McAuley. El punto fuerte de Irlanda del Norte son los paisajes, como el Camino de Gigantes, las cascadas en Gleariffe, o la avenida de hayas de Dark Hedges, uno de los múltiples escenarios naturales de Juego de Tronos que salpican la zona. “Que vengan a visitarnos los seguidores de Granada. Dispondrán de 12 guías turísticos gratis”, dice McAuley.

Levante UD Chicago (EE UU)

Los anfitriones. La peña Born in the USA. En 2011 varios granotas repartidos por Norteamérica decidieron hacer piña y fundar una peña en honor al Levante. Se acordaron de Bruce Springsteen para elegir el nombre y crearon la revista bilingüe Made In Orriols, donde publicaban historias de miembros de la peña, aunque ya la cerraron. La mayoría de los 20 socios son de Chicago, pero ellos se consideran una entidad virtual sin sede oficial ya que hay miembros en varios rincones del país. De su pasión granota disfrutan también los exjugadores levantinistas que juegan en las ligas de Estados Unidos. "Hemos apoyado a Gorka Larrea en el Montreal Impact cuando vino a Chicago", explica el joven presidente, Dean Burrier, un estadounidense nieto de valenciano.

El país. Burrier asegura que Chicago es como Valencia. "Aquí reunimos lo mejor de la vida urbana con el sabor de lo local", dice. La peña recomienda ver los Chicago Bulls en el United Center. Chicago es una de las capitales mundiales del blues y la cuna del house, por lo que los granotas que se animen a visitarla podrán disfrutar de grandes conciertos. La peña también sugiere acudir al lago Michigan, al barrio mexicano Pilsen, a las casas diseñadas por el arquitecto Frank Lloyd Wright y probar los perritos calientes al estilo Chicago y las pizzas deep dish.

Real Zaragoza San José (Costa Rica)

Los anfitriones. La peña El Alacrán que Eduardo Lanaspa fundó en 1995 nada más llegar a San José (Costa Rica). El equipo acababa de ganar la Recopa de Europa y Lanaspa quería que el país centroamericano que eligió para vivir se hablara de más equipos “además del Barça y el Madrid”. Los seis socios se reúnen en el hotel Palma Real para almorzar y cenar durante los partidos importantes. “Acabamos de festejar con una comida que no bajáramos a Segunda B. Nos conformamos con poco”, cuenta Lanaspa.

El país. El Alacrán invita a los blanquillos a que se pasen por su sede para comer unas tapas y hablar del equipo y recordar viejos tiempos. Cerca del hotel, está el Zaragoza de Palmares, un club hermanado con el Zaragoza y en sus vitrinas hay banderines del equipo español. Lanaspa propone visitar los parajes naturales de las afueras de San José. “Se recomienda ver las plantaciones de Café Britt, en Heredia, las cataratas de la Paz, el volcán Poás y el Teatro Nacional”, sugiere el presidente.

RC Celta Ginebra (Suiza)

Los anfitriones. La Peña Celtista de Ginebra. Su presidente, Brais Rodríguez, cuenta que era inevitable que “con la cantidad de gallegos que hay en Ginebra” no se formase una agrupación en honor al club. “Decidimos hacer la peña en 2014 para poder reunirnos y hacer viajes”, relata Rodríguez, de 32 años. Los 68 celtistas de Suiza viajan por Europa y España para ver a su equipo. Planean abrir una sede propia. De momento, cuentan, se juntan en el restaurante Buvette de Perly para ver los encuentros del Celta.

El país. Los celtiñas suizos ofrecen a sus huéspedes un momento agradable con cervezas y “el gusto por el buen fútbol”. Entre sus recomendaciones destacan visitar el Lago Lemán, la Ciudad Vieja, el Jardín Botánico de Ginebra, y probar la foundue y la raclette, recetas con típicos quesos suizos.

RC Deportivo París (Francia)

Los anfitriones. La peña Dépor Tour Eiffel, impulsada en 1999 por Antonio Carballo, un emigrante gallego que aterrizó en Francia en los años setenta. Era la época del Superdépor. “El mismo año que la creamos, ganamos el campeonato liguero, recuerda. La peña Dépor Tour Eiffel ha llegado a albergar a más de 200 socios. “No solo éramos gallegos, había gente de León y de otras zonas de España”. La sede es el bar Le Lowendal, ubicado a un paso del Campo de Marte, donde se ubica la torre Eiffel.

El país. Los socios de Dépor Tour Eiffel aseguran que París jamás se acaba de ver del todo. Las opciones son múltiples: El arco del Triunfo, la tumba de Napoleón, Notre Dame, el Louvre, etcétera. Lo básico para un seguidor del fútbol, explica el presidente, es visitar el estadio del Paris Saint-Germain, el Parque de los Príncipes, ubicado en el distrito XVI. Para comer y no abandonar el sabor gallego-portugués, la peña aconseja pasarse por El Lowendal, sede de los hinchas del Dépor, para disfrutar de un buen plato de jamón, queso o bacalao.

RCD Espanyol Sídney (Australia)

Los anfitriones. La peña PericOz en Sídney (Australia) fundada por Nick Puñal, un británico criado en La Mancha. Allí se hizo del Espanyol (de Javier Clemente) y ya residiendo en Australia creó la peña en 2007 impactado por el gol de Tamudo que le quitó una Liga al Barça. “Quería que todo el mundo entero supiera que existía otro equipo en Barcelona”. En la sede de la peña, el céntrico local Cheers Bar, la veintena de socios pericos se reúnen para cenar y ver partidos a horas intempestivas (entre las dos y cinco de la madrugada). “También recibimos a peñas del Espanyol de otros países que nos visitan y hacemos barbacoas en la playa de Bondi”, dice Puñal.

El país. PericOz sugieren a los seguidores españolistas comer en el restaurante Prima Cucina en Sidney, del chef perico Kilian Díaz, después de realizar las visitas turísticas más típicas. “También recomendaría ver un partido del Sydney FC de la Liga A (la primera división australiana), viajar en el ferry a Manly, visitar la playa de Bondi y acudir a la Ópera de Sidney”, propone Puñal.

Real Betis Balompié Doha (Qatar)

Los anfitriones. Las bufandas de la Peña Bética de Qatar, fundada en 2014 por tres amigos españoles, son uno de los objetos más codiciados por los coleccionistas verdiblancos: son las únicas con el nombre de la peña en árabe y con el color granate de la bandera catarí. “Es un color poco utilizado entre la comunidad bética porque recuerda a nuestro eterno rival, el Sevilla FC”, explica Daniel Pérez, presidente de la agrupación. Entre los 40 socios que viven en Qatar (otros 60 están repartidos por todo el mundo), tres son nativos. La sede de la peña está en LaLiga Lounge. En Doha son conocidas sus fiestas, en las que mezclan fútbol, tortilla española y flanco en directo.

El país. La peña bética de Qatar invita a todos los béticos del mundo a la fiesta de fin de temporada que celebrarán próximamente. Los hinchas interesados pueden contactar con ellos a través de Facebook y Twitter. El presidente de la peña recomienda visitar el nuevo Museo Nacional de Qatar, la terraza del Museo de Arte Islámico desde donde se ven los rascacielos de la ciudad, el zoco, el anfiteatro de Katara o el planetario 3D. Para los más atrevidos, Daniel Pérez propone lanzarse al dune bashing, que consiste en conducir coches 4x4 entre las dunas de cataríes. También aconseja contratar a un chofer local para evitar acabar perdidos en el desierto.