El decálogo que cumplen todos los aficionados Champions

Ya está aquí. La final de la UEFA Champions League, que disputarán Liverpool y Tottenham en Madrid el próximo 1 de junio, tiene al fin su código de conducta para el buen aficionado. Y son los propios futboleros los que lo han decidido con su participación, tanto con sus propuestas como con sus votos. 15.000 internautas valoraron 150 ideas diferentes, enviadas por ellos mismos, que han acumulado un total de 50.000 votos. Las diez con más apoyo son las que ahora conforman el decálogo.

El perfecto aficionado Champions... Su lema es: “El fútbol es para disfrutar y no amargarse” Nunca deja los alrededores del estadio como un basurero Entiende la rivalidad como algo deportivo, no como una batalla entre aficiones Respeta a todo y a todos. ¡Maleducados, a su casa! Llega con tiempo al estadio para vivir una verdadera previa Champions Rechaza las peleas tanto dentro como fuera del estadio Enseña a sus hijos los valores del juego limpio No le gustan los medios de comunicación que fomentan la confrontación entre aficiones Anima sin parar hasta el final, aunque su equipo esté perdiendo Es capaz de ir al partido con un amigo del equipo contrario

"Sé puntual y ubícate en el asiento correcto", "entra y sal del estadio de forma ordenada" o "facilita el acceso y la movilidad a mayores, niñas y niños y personas con discapacidad" son otras interesantes propuestas que por poco se quedaron fuera del decálogo definitivo. "Nosotros tenemos un mantra que dice doing well by doing good, y queremos decir que hay que hacer las cosas bien pero, además, haciendo el bien. Hacemos muchas acciones alrededor de la UEFA Champions League y con el decálogo cerramos el círculo", afirmó Ana Díaz, responsable de comunicación de Mastercard España, en la presentación del texto, conducida por Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo de la Cadena SER, y en la que estuvieron presentes EL PAÍS, Diario AS y la propia radioemisora.

Con el recién estrenado decálogo, la mayor fiesta del fútbol continental ya tiene todos los ingredientes. Desde hoy, cualquiera puede ser un perfecto aficionado Champions y disfrutar de la final con la máxima pasión, deportividad y entusiasmo.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.