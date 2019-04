15 aficionados bajo el influjo del himno de la Champions

Ce sont les meilleures équipes (Estos son los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Estos son los mejores equipos)

The main event (El evento principal)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (Los campeones)

Une grande reunion (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Uno de los principales eventos)

The main event (El evento principal)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (Los campeones)

Ils sont les meilleurs (Ellos son los mejores)

Sie sind die Besten (Estos son los mejores)

These are the champions (Estos son los campeones)