Diez razones para practicar fútbol americano (¡en España!)

Es una tarde cualquiera en Rivas Vaciamadrid (Madrid). En el campo de fútbol del Polideportivo Cerro del Telégrafo, más de 90 jóvenes se arrodillan ante su entrenador, Jesús Sánchez (Ciudad de México, 1982), que frena la sesión para dar indicaciones. Todos portan grandes cascos naranja y hombreras. Son jugadores de fútbol americano. Y juegan para Osos Rivas, el club más antiguo de Madrid. El césped donde practican no tiene pintadas las yardas y en sus extremos no hay más que porterías de fútbol (del otro). El fútbol americano, el deporte más popular de EE UU, lleva más de tres décadas intentando abrirse paso en España con altibajos. Ya hay 8.000 personas que lo practican con regularidad en el país y los mejores disputan desde el pasado fin de semana la 25º edición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA), que agrupa a 12 equipos de 12 localidades diferentes.

El campeonato se puede seguir por streaming gracias a LaLigaSports. “Desde los últimos tres o cuatro años, la competición está empezando a coger un auge diferente. Que el deporte más seguido en todo el mundo, como el fútbol, se haya fijado en nosotros lo demuestra”, sostiene el presidente de la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), Enrique García de Castro. “Gracias a esta difusión, los aficionados van conociendo el deporte. Lo que no se pudo lograr en 20 años de trabajo, se multiplica de un día a otro”.

Jesús Sanchez, entrenador de los Osos Rivas, con el equipo junior. Víctor Sainz

Osos Rivas, el primer equipo de fútbol americano de Madrid, que cumplirá 30 años en 2019, ha sido testigo de todo este proceso. “A principios de los 90 los clubes creamos una liga nacional, la SFL (Spanish Football League), que no funcionó”, relata el presidente del equipo, Enrique Martín. “Era un deporte nuevo, con un 90% de jugadores sin experiencia y algunos fichajes y españoles que habían estudiado en Estados Unidos. Era un nivel técnicamente muy bajo. Y no había una base”, remarca. El proyecto acabó pronto. En 1994 se creó entonces la LNFA. “A pesar de que fue una travesía en el desierto y muchos clubes desaparecieron, logramos hacer todo lo que no habíamos hecho: formar escuela”, apunta Martín. Junto al apoyo de LaLigaSports se suman ya el de algunos patrocinadores, Ayuntamientos... “Todo se toma más en serio, hay más dedicación”, resume Luis Felipe Gómez, director de Competición de la FEFA.

El fútbol americano es un estilo de vida, resume Jordi Soler, de los Badalona Dracs, el jugador español que más títulos ha conseguido. Es una razón concluyente para iniciarse en este deporte. Pero a juicio de sus practicantes, hay al menos otras diez.

1. Para jugadores cada vez más jóvenes

El 90% de los jugadores de Osos Rivas proceden de su cantera. “Comenzaron con 15 años. Afortunadamente el éxito actual es gracias a temas de formación. Los chicos se han criado con nosotros", dice el presidente, Enrique Martín. Osos Rivas realiza desde hace algunos años jornadas de captación en colegios. “Antes lo hacíamos a los 14 años, pero hoy los padres han comenzado a traer a sus hijos de manera espontánea y el nivel ha subido. Ahora necesitamos captarlos a los ocho años”, apunta Ricardo Martín, coordinador de la cantera del equipo del este de Madrid. “Esto aumenta el nivel de toda la competición, y por lo tanto su interés”, agrega.

Dos jugadores de los Osos Rivas junior, listos para salir al entrenamiento. Víctor Sainz

Los entrenadores consideran que no es un deporte peligroso para los niños ya que se adapta a las edades. Luis Felipe Gómez, director de competición de la FEFA, destaca la importancia de la modalidad flag. “Además de las jornadas de captación, promovemos el Flag Football desde los 10 años”, subraya. El flag es un formato en el que no hay contacto. Para tirar al suelo al rival basta con quitarle una bandera que lleva enganchada al pantalón. “Así los padres no se preocupan por las lesiones tempranas o por el contacto y los niños pueden empezar antes”, dice Gómez.

2. También se puede empezar a los 30

Antonio Leal tiene 35 años y trabaja en el sector de la hostelería en la Costa del Sol. Hace solo cinco años comenzó a jugar al fútbol americano y ya es una estrella de este deporte en España: juega para los Fuengirola Potros, que este año se estrenan en la máxima categoría. “Cuando comencé a trabajar tuve que dejar de lado el baloncesto”, dice Leal, que mide 1,85 y pesa 130 kilos. “Vine a probar un día y me enamoré. Fue un flechazo”, cuenta. Y confiesa que no sabía nada del fútbol americano: “Ni siquiera miraba la Super Bowl”. Para este malagueño no fue difícil adaptarse a la disciplina. Los equipos suelen entrenar dos o tres noches por semana, en sesiones de entre dos y dos horas y media. “No tuve que cambiar mucho. En este deporte se necesita gente muy grande. Solo tuve que coger un poco de forma”, afirma Leal.

La ficha de Antonio Leal, línea de ataque de los Fuengirola Potros.

3. Muy ‘cool’

Para Enrique Martín, presidente de Osos Rivas, hay un factor que ha seducido tradicionalmente a los jóvenes: “La atracción estética y visual del fútbol americano pesa mucho. Vivimos en un mundo en el que la imagen lo es casi todo y a la gente le sigue interesando el punto cool que tiene este deporte”. Cada equipo personaliza sus cascos, diseña sus camisetas, dibuja sus logos... Y los jugadores se preocupan por ello también. Las cámaras de televisión graban el entrenamiento de Osos Rivas en la previa de la primera jornada de la LNFA. Llega el momento de la foto y todos se preocupan por lucir bien sus cascos, algunos quieren posar con un balón y otros, saltando.

4. El compañerismo “brutal”

Jordi Soler, de los Badalona Dracs, el primer club fundado en España (1987), sigue jugando a los 44 años. De las 24 ligas disputadas hasta la fecha, ha ganado nueve. Ahora es también vicepresidente del club. “El fútbol americano me dio una forma de vida: es estricto, disciplinado, me enseñó que puedo entrenar lesionado y, sobre todo, a desarrollar un compañerismo brutal”, remarca. Eso, dice, es lo que intentan inculcarle a los más de 160 jugadores que hay en el club, desde los sub-11 al senior.

Jordi Soler, de los Badalona Dracs, con la Copa de España, tras vencer a los Bilbao Cougars en 1999.

5. Pasión por la estrategia

Enrique Martín, el presidente de Osos Rivas, destaca: “Los niños están comenzando a entender qué es lo que hay detrás de este deporte. No es solo el espectáculo. La esencia está en la estrategia”. El coordinador de inferiores Ricardo Martín también ahonda en este aspecto: “Hoy los jugadores más pequeños aprenden tácticas y jugadas gracias a las redes sociales. Y además, demandan mucha información, se interesan; y nosotros les recomendamos: ‘¿Quieres aprender sobre este movimiento? Lee este blog”. Jesús Sánchez, el entrenador del primer equipo, que llegó desde México (“Allí crecemos con esta cultura. En mi casa hubo un balón ovalado antes que uno redondo”) destaca el incremento de buenos entrenadores en España. "Se preparan, se lo toman en serio y se tecnifican”.

Enrique Martín, el número 71, en el centro, y el equipo de los Osos Rivas en 1994.

“Es como una partida de ajedrez”, explica Antonio Leal, de los Fuengirola Potros. Detrás de la espectacularidad de los impactos, de las caídas y de la velocidad, el juego esconde variables que lo hacen muy entretenido para el espectador. El partido se divide en cuatro cuartos de 15 minutos y las jugadas son sumamente cortas (no suelen superar los 15 segundos). Los equipos tienen cuatro oportunidades para avanzar diez yardas. Si no lo consiguen, el balón pasa al rival, pero si lo hacen, vuelven a tener cuatro posibilidades de avanzar otras diez. Y así sucesivamente. El objetivo es llegar al final del campo para marcar un touchdown. Esto le da un ritmo muy particular, porque los cortes vuelven a agrupar a los equipos, que entonces trazan otra vez sus tácticas. En muchos de estos pequeños intervalos, el reloj se detiene y los partidos duran así cerca de tres horas.

6. Todos los jugadores cuentan

Los equipos de fútbol americano son numerosos y todos sus integrantes cuentan. “Hay chicos en peor estado de forma, otros más patosos… Hace falta de todo, pero para estar aquí tienes que querer hacer deporte, tienes que querer entrenar, tienes que tener tus rutinas”, explica el presidente de Osos Rivas, Enrique Martín, para describir su plantilla. “Aunque peses 120 kilos, no significa que no te cuides o que no vayas al gimnasio”, concluye. Y como destaca el integrante del Fuengirola Potros Antonio Leal todos pueden tener ocasión de jugar: "Aquí jugamos todos. Somos casi 40 y todos tenemos nuestra oportunidad”.

No obstante, el nivel va creciendo cada año. El presidente de la FEFA, García de Castro, no quiere hablar de profesionalización, porque este “es un deporte amateur”, pero sí destaca cierto avance en la manera de trabajar de los clubes. “Antes jugaba quien se apuntaba. Había pocos jugadores y poca difusión. Ahora hay pruebas de capacitación e intentamos que los mejores sean los que participan en la liga nacional”, explica.

Los jugadores de los Black Demons durante el rodaje de un videoclip del productor español, Veluzz. Lola Morales

7. Entrar en el sueño americano

El fútbol americano, tan popular en Estados Unidos, abre una puerta para estudiar en ese país. David de Diego, de 17 años, juega en los Black Demons de Las Rozas (Madrid). Este joven quarterback ya ha sido campeón nacional con el equipo junior y ha jugado con la selección Sub-19. Comenzó a practicar fútbol americano por su padre, hoy presidente del club. “Yo tenía 10 años y lo iba a ver. Quise empezar a jugar y como hasta los 13 no se puede, mi padre me ayudó a armar un equipo de flag”, recuerda De Alonso

David de Alonso lanza un balón en un partido con los Osos Rivas junior.

“Llevo bastante tiempo pensando en irme a Estados Unidos. Primero tengo que darme a conocer y armar vídeos con mis mejores jugadas para enviarle a los entrenadores de las universidades”, apunta. Aunque no piensa vivir como jugador profesional, De Alonso quiere estar ligado al deporte y estudiar algo relacionado a él en Estados Unidos, con una beca mientras juega al fútbol americano. "Mi sueño es estar en la división uno", dispara.

8. … O europeo

Estados Unidos, México, Canadá, Estados Unidos y Japón son las cuatro potencias de este deporte. De hecho, la LNFA eleva a los jugadores de estos países a la categoría de imports. Y cada equipo puede tener hasta cuatro en su plantilla y solo dos en el campo durante un partido. Es parte del plan de la FEFA para fortalecer la base de los clubes.

Trenton Jones con el uniforme de los LG OLED Black Demons. Lola Morales

Uno de ellos es Trenton Jones, estadounidense y quarterback de los Black Demons de Las Rozas (Madrid). “Madrid es uno de los lugares más preciosos en los que estuve”, asegura Jones, que jugó para los Pioneers de la Universidad Baptista de Wayland. “Encontré un nivel muy alto en España, con una verdadera pasión por este deporte y con un gran entusiasmo”, agrega. “Muchos buscan aprender de mí los pequeños detalles que cambian el juego, pero yo creo que en Estados Unidos debemos aprender de la mentalidad del jugador español, que no da por hecho nada y que disfruta de cada segundo”, afirma Jones.

Como el fútbol americano es el deporte estadounidense más popular, solo el 1% de los universitarios llegan a ser profesionales de la NFL. Así, muchos jugadores vienen a Europa para formar parte de un equipo o incluso para ser entrenadores y los clubes les dan a cambio casa, comida y viajes.

9. El espíritu de superación

La creciente popularidad del fútbol americano, su temprana captación, su disciplina, su globalidad… Todo confluye para que comience a transformarse en un vehículo de valores de superación. Un joven productor de música madrileño, Veluzz, se ha inspirado en el fútbol americano español para contar la historia de su vida. Está grabando un videoclip con los Black Demons llamado Hail Mary. Así se conoce la jugada a la que se recurre en el último minuto para ganar el partido.

Los jugadores del LG OLED Black Demons, protagonistas del videoclip del productor español Veluzz.

Veluzz sufrió un accidente en 2015 en Las Rozas que lo dejó en coma durante un mes y en el que perdió la movilidad en gran parte de su cuerpo. La mayoría de los especialistas no creían en que pudiera despertar. Pero lo hizo. Fue recuperándose y comenzó a tocar el piano y a componer canciones que oscilan entre el house, el pop y el dance y que se han convertido en un éxito. Hail Mary, según cuentan en su entorno, fue su manera de aferrarse a la vida. Su última jugada. Antes del coma, Veluzz no había hecho nada de música. Hoy, tiene más de 500.000 oyentes en Spotify y a su historia de vida también su une el fútbol americano.

10. Para, por fin, disfrutar y entender la Super Bowl

La gran fiesta mundial del fútbol americano, la final de la NFL, que este año se disputa el 4 de febrero y que verán más de 100 millones de espectadores es el icono por excelencia de este deporte y, muchas veces, el primer punto de contacto con él. En España miles de entusiastas se juntan esa noche a ver el partido en algún restaurante estadounidense.

García de Castro, el presidente de la FEFA, lo tiene claro: “El primer público de este deporte ha sido fundamentalmente el que ha visto la NFL por televisión y se ha interesado”. Pero el asunto se ha ampliado: “Con las categorías inferiores, los padres vienen a ver jugar a sus hijos y el público comienza a ser más familiar, como lo es en Estados Unidos. Se juntan padres, madres, abuelos y tíos”.

Otros, como Antonio Leal, de los Fuengirola Potros, se habían apuntado al deporte sin saber las reglas. “Ahora miro los partidos de todas las ligas y categorías posibles”, admite. Razones le sobran.