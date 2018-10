Cinco entrenadores explican la fórmula del éxito (con receta en español)

Todos los campeonatos de los últimos tres lustros del pasado siglo tuvieron una nota común. Fuera cual fuera el equipo campeón, el entrenador ganador siempre era un extranjero. Toshack, Valdano, Antic, Capello, Van Gaal y, sobre todo, Beenhakker (tres títulos para el Madrid) y Johan Cruyff (cuatro para el Barcelona) marcaron una época en la que el éxito estaba ligado de forma pertinaz a banquillos con acento foráneo. Con el cambio de siglo, el Deportivo consigue su primer título dirigido por Jabo Irureta, rompe la racha y abre una senda que inmediatamente seguirán Vicente del Bosque (dos títulos con el Real Madrid) y Rafa Benítez (otros dos con el Valencia). Era el reflejo de un cambio de tendencia que se ha consolidado en la actualidad. Ahora, la gran mayoría de entrenadores de LaLiga Santander son españoles. Al igual que los últimos ganadores de tres grandes torneos (el español, el inglés y el francés).

Los entrenadores españoles son una referencia a nivel mundial. Sus ideas han marcado tendencias. LaLiga ha dado un salto de calidad en los últimos años. El despegue alcanza a todos los niveles y todos los estamentos: desde el reconocimiento internacional del campeonato español hasta los triunfos deportivos en todas las competiciones. Y el entrenador de aquí es una pieza fundamental de este éxito.

Hoy los 20 míster de LaLiga Santander hablan español (15 españoles y 5 argentinos -4 de ellos formados en nuestro fútbol), una proporción que se mantiene de forma constante, con pocas variaciones, en los últimos años. De los argentinos de la lista de partida ayer se cayó Leo Franco, destituido como entrenador del Huesca. De los 15, solo tres (Ernesto Valverde, José Luis Mendilibar y Marcelino García Toral) debutaron en la élite antes de 2010. El resto forma parte de una nueva generación forjada en un ambiente muy distinto del de décadas pasadas. Los clubes han dejado de mirar a los banquillos extranjeros. Las soluciones deportivas están en casa. El cambio de modelo alcanza, también, al exterior: desde hace años exportamos talento.

Cinco entrenadores consultados para este reportaje, Javier Irureta, Vicente del Bosque, Pepe Mel, Óscar García Junyent y José Luis Mendilibar, aportan cinco claves para entender cómo se ha llegado a este liderazgo nacional en la dirección de los equipos. Y por qué LaLiga Santander ofrece el fútbol más rico táctica y técnicamente del mundo.

1. El nivel cultural y personal

Vicente del Bosque: “Hemos crecido en nivel cultural y personal. Antes solo se vinculaba el nivel universitario al baloncesto, ahora mismo ha aumentado el de la gente que está en el fútbol, dentro y fuera”

El hecho de que el futbolista esté mejor formado personal y culturalmente es una de las claves, entre otras, que Vicente del Bosque aporta para entender el éxito actual del entrenador español. “Antes venían muy buenos entrenadores a España y nosotros íbamos a ver lo que se hacía fuera. Eso, casi, ya no ocurre, más bien es al revés. Normalmente vienen aquí”, destaca Del Bosque, que incide en el nivel formativo de los entrenadores para explicar el éxito nacional. Pablo Machín, actual técnico del Sevilla y líder de LaLiga Santander, es el técnico al que hace referencia el exseleccionador nacional como ejemplo del entrenador de hoy día. “Aquí hay cantera. Aparecen entrenadores como Machín, todos muy preparados. Es muy difícil que otros países lleguen a este nivel”.

Vicente del Bosque. Alejandro Ruesga

Del Bosque destaca una mejor formación, el alto nivel de las escuelas, la integración de disciplinas como psicología, medicina u otras que antes no se impartían... En el caso de los exjugadores, apunta el exentrenador del Real Madrid y de la selección, la preparación aumenta su conocimiento y aporta un enriquecimiento personal y profesional mucho mayor que en épocas anteriores. 12 de los 15 entrenadores españoles de LaLiga Santander tienen menos de cuatro años de experiencia en la élite. Todos llegaron a la máxima categoría después de 2014: la mayoría pertenece a la nueva generación que ocupa los banquillos.

2. Más entrenadores, mejor formados



Javier Irureta: “Ahora estamos mejor formados. En mi época había una especie de selectividad e, incluso, había muchos que no llegaban”

España prepara entrenadores de gran nivel y de forma más barata. Esta es una de las claves que aporta Javier Irureta, el técnico que llevó cuatro trofeos (una Liga, una Copa y dos Supercopas) a las vitrinas del Dépor entre 2000 y 2002. Por esa época cambia el proceso de formación: se hace más largo, más abierto e incorpora más disciplinas. “Antes, recuerdo, tardábamos mucho en sacarnos el carné. Había una especie de selectividad para poder acceder a los cursos que, además, eran muy limitados. Solo salían cuarenta plazas anuales”. La entrada en las escuelas se democratiza con el cambio de siglo, aumenta la oferta de plazas y baja el precio de la inscripción… El coste medio del carné de primer nivel en España hoy en día es de 1.500 (en Inglaterra puede llegar a los 50.000 euros).

Irureta da instrucciones a los jugadores del Deportivo de La Coruña en la temporada 1999/2000, cuando se proclamó el primer español en ganar LaLiga desde 1986. Santos Cirilo

Profesionales de la escuela de entrenadores destacan que “no existe un modelo tan exigente en Europa como el de aquí”. Y añaden que en España se exige la máxima titulación para entrenar tanto en LaLiga Santander como en Tercera División, “algo que no ocurre en ninguna otra parte de Europa”. Irureta resalta el contraste entre la escasez de plazas para conseguir el título de entrenador que había en su época con la “superpoblación actual”. Pero es esa elevada producción de entrenadores cada día más capacitados lo que explica en parte otro fenómeno actual: la exportación de técnicos españoles a banquillos extranjeros.

3. Nueva generación de futbolistas



Pepe Mel: “Ha surgido en los últimos tiempos una generación muy importante de jugadores que ha ayudado mucho al éxito del entrenador español”

En los años noventa era muy extraño ver a un jugador español en una competición extranjera, como sucedió por ejemplo con Rafael Martín Vázquez cuando viajó a curtirse a Italia y Francia. No existía la valentía para irse fuera y eso “limita el conocimiento del jugador”, apunta ahora Pepe Mel, entrenador y escritor de novelas que se retiró como jugador en Francia y pasó dos temporadas en la Premier como técnico del West Bromwich Albion. Roberto Martínez, actual seleccionador de Bélgica, es el ejemplo de un jugador formado en Inglaterra en ese período, que volvió a España para sacarse el título y ahora es uno de los técnicos más reconocidos del mundo.

El técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, saluda a Joan Francesc Ferrer 'Rubi', entrenador del RCD Espanyol, antes del partido que enfrentó a ambos equipos en la presente temporada. LaLiga

Mel, que también ha sido profesor de la escuela de entrenadores, destaca que las experiencias en el extranjero aportan conocimiento y calidad y repercuten en los métodos de entrenamiento. Pero pone también el acento en una nueva generación de jugadores españoles con la que resulta más fácil trabajar. “No olvidemos que ha surgido en los últimos tiempos una generación muy importante de jugadores que ha ayudado mucho al éxito del entrenador español, comenta.

España ha conseguido sus mayores éxitos en el siglo XXI con dos Eurocopas y un Mundial al margen de los trofeos en categorías inferiores. Mel piensa que “sin esta generación de deportistas hubiese sido mucho más complicado”.

4. La táctica



Óscar García Junyent: “Cruyff preveía cosas en los entrenamientos que luego sucedían en el campo”

El Dream Team de Johan Cruyff es uno de los equipos más reconocidos de la historia del fútbol. Muchos técnicos reconocen que el legado del técnico holandés es uno de los pilares fundamentales para entender el éxito de los entrenadores españoles. Creó una escuela referencial que perdura hasta el día de hoy. De 1990 a 1994 el Barcelona gana cuatro ligas y, la Copa de Europa en 1992 con el fútbol asociativo como bandera. Es en ese período cuando muchos jugadores salen de La Masía, la cantera del Barcelona. Desde Pep Guardiola, Eusebio Sacristán (actual entrenador del Girona), Txiki Begiristain o Andoni Zubizarreta, estos últimos como directores deportivos en la actualidad (Manchester City y Olympique de Marsella). Todos entrenados por Cruyff y embajadores de su fútbol. Aquella fue la semilla de una manera diferente de hacer las cosas. Pepe Mel abunda sobre el por qué del auge del técnico español: “Nuestro fútbol es más rico tácticamente, manejamos mucho más la estrategia”.

Foto del Dream Team de Cruyff (de blanco, en el centro), que ha producido una nutrida cantera de técnicos y directores deportivos. Destacados los españoles, de izquierda a derecha: Zubizarreta, Amor, Eusebio, Guardiola, Cristóbal, Bakero, Alexanco, Begiristain y Goikoetxea. ARDUINO VANNUCCHI

Óscar García Junyent, que debutó en 1993 con el Barça, se formó en ese período y representa a la perfección el perfil de entrenador que fue jugador en la era del técnico holandés en el Camp Nou. Reconoce que ya ha rechazado varias ofertas de La Liga Santander, al mismo tiempo que ya ha entrenado en cinco países a sus 45 años. Cuando Cruyff falleció, Óscar García dejó esta emotiva carta en las redes sociales: "Me hice entrenador por ti. Tuve muy claro que a lo que me habías enseñado tenía que darle continuidad y no quedármelo para mí. Fue precisamente ahí, entrenando cuando supe que te habías ido físicamente de esta vida. Digo físicamente porque tú nunca te vas a ir, los genios nunca os vais".

5. La valoración del entrenador nacional



José Luis Mendilibar: “A través del éxito de Guardiola lo que se ha hecho es apostar más por gente de la casa”

José Luis Mendilibar lleva entrenando desde 1994 aunque no llegó a LaLiga hasta la temporada 2005 con el Athletic de Bilbao. Actual técnico del Eibar es uno de los más veteranos de la competición. Mendilibar siente que el entrenador español se ha ganado la confianza de los dirigentes de los clubes y achaca gran parte de ese mérito a Pep Guardiola, primer entrenador español en ganar la Premier League. “Su éxito es lo que hizo que se apostara por gente de la casa. Y eso se traduce en que al final hay más entrenadores nacionales con experiencia en Primera División y eso nos aporta mucho”. Hay un efecto dominó. No solo, como apunta Pepe Mel, “el fútbol es cuestión de modas”, y de triunfos. “Ahora todo el mundo quiere jugar como lo hacen los equipos de Guardiola o como lo hacía la selección”, remata Pepe Mel.