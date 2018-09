Anoeta, una nueva joya para San Sebastián

El espíritu de Atotxa

Por Borja Hermoso

Llevaba dos o tres años dudando: ¿me vuelvo a hacer socio de la Real y vuelvo a ser una persona como Dios manda o es absurdo, teniendo en cuenta que vivo en Madrid y que solo iré a unos pocos partidos al cabo del año? Y en eso estaba cuando de repente, trasteando una mañana con el móvil, aterricé en la página web txuriurdin y lo vi. Vi el nuevo Anoeta. Despejado. En obras todavía pero con las nuevas sillas azules, las nuevas cerchas blancas sobrevolando el hormigón y –sobre todo- ya sin las ridículas pistas de atletismo aquellas, que le daban al estadio un aire de campo de fútbol de Alemania Oriental/años 70. Me dije: ahora se empieza a parecer a un campo inglés. Ahora regresamos un poco al viejo espíritu de Atotxa, ese al que nos encomendamos los realistas cuando vienen mal dadas o cuando estalla la fiesta. Hasta el verano de 2019 no acabará este imprescindible y radical lavado de cara que el socio exigía desde la noche de los tiempos, pero ya rueda el balón en el nuevo Anoeta, al que le falta una curva entera pero al que ya le sobra carácter. Y no seremos ni los más ni los mejores. Pero seremos 40.000. 40.000 gargantas raspando la nuca del rival como en aquel Atotxa incrustado entre el Mercado de Frutas y el río Urumea donde –si estirabas la mano- podías bajarle el pantalón al jugador del otro equipo mientras Arconada paraba los goles y López Ufarte los metía. Un nuevo Anoeta: antes el grito se diluía en el tartán de las pistas. Ahora rugirá en el elegante y sobrio embudo blanquiazul.Duda resuelta. Me tuve que hacer socio, claro. También a mi hijo. Ya nada será igual. Agur viejo, anacrónico Anoeta.

Borja Hermoso es periodista de EL PAÍS. Es donostiarra y vive en Madrid