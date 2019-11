El triunfo para Javier Rey: “Lo máximo que puedes hacer en el momento en que te toca hacerlo”

Benjamín Prado recibe los premios con cierta sospecha. “Pienso, ¿por qué yo? Hay mucha gente escribiendo”, alega el poeta que apostilla que también siente gratitud. “Porque se supone que los premios de alguna manera reconocen una tarea que has hecho”, agrega.

A su lado, Javier Rey replica que lo verdaderamente importante es el trabajo bien hecho. “Porque hay un grupo de personas que se reúnen y deciden premiarte por algo que has hecho tú”. Añade que el premio es importante, pero hay que seguir adelante. "Vas a un sitio, recoges el premio, das las gracias, pero cuando te vas a tu casa y lo colocas en un lugar, ya pasó, se acabó”, explica el actor durante una amigable charla con Prado minutos antes de estrenar Inmensa minoría el corto que han creado juntos como parte del proyecto Historias para una inmensa minoría, en colaboración con Cervezas 1906 en el que Prado dialoga con artistas de distintas disciplinas.

Tras componer un poema a partir de una receta del chef Diego Guerrero y componer la letra a la música de Diego Amador y el trío de hip hop Big Menu se ha lanzado al mundo del cine con este corto junto a Javier Rey rodado en el Náutico de San Vicente do Mar, en Pontevedra. En él hablan del trabajo bien hecho, la necesidad de hacerlo con honestidad.

El éxito reside para Javier Rey precisamente en esa actitud ante el trabajo. “Al final lo que vale es lo que uno quiere hacer, cómo lo quiere hacer”, continúa el actor, que define el triunfo profesional como “lo máximo que puedes hacer en el momento en que te toca hacerlo”,

Si ese éxito personal se transforma en un premio es una buena señal, creen ambos, pero si no se materializa en una estatuilla tampoco supone un problema. “Siento la necesidad de hacer el trabajo con honestidad, sin pensar en la recompensa”, apostilla el actor, protagonista de Fariña, la serie de Atresmedia basada en la novela homónima y ahora de Hache, en Netflix junto a Adriana Ugarte. No obstante, el placer que suponen los premios ayuda a seguir adelante. “Creen que te lo dan a lo que ya has hecho, pero te lo dan a lo que vas a hacer, porque el premio lo que hace es animarte para hacer otra película, para hacer otro libro. Es un poco gasolina, el reconocimiento yo siempre lo he entendido, más que como una recompensa a lo ya hecho, casi como un combustible para lo que vas a hacer”, afirma Prado. “Sí, es como si esto es lo que he hecho y era difícil, pues por qué no otro paso más”, concluye Rey.