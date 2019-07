Las 1906 historias de Benjamín Prado para una inmensa minoría

Crear es creer. Crear es no rendirse a la idea de que todo está inventado.

Crear es saber que lo imposible no es más que lo que aún no se ha dicho, lo que aún no se ha hecho.

Historias para una inmensa minoría es el momento exacto de la creación.

Historias para una inmensa minoría es la unión de dos universos que se fusionan e inventan uno nuevo. Historias que salen de un barril, una cocina, un teatro o un local de ensayo, y se funden con la pluma, con la palabra bien dicha. Historias que cuentan a sus autores, pero que también te cuentan a ti; que nos cuentan a todos los que miramos el mundo desde este otro lugar. Historias que nos conectan, que nos encuentran alrededor de la misma mesa, de la misma cerveza, cerca de lo auténtico, aunque eso signifique tomar nuestro propio camino y alejarnos del resto.

Porque somos para muchos, pero no somos para todos. Somos Cervezas 1906. Somos para una inmensa minoría.