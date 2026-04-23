Claudio Castro, alcalde de Renca: “Todo está más caro en Chile, hasta cortarse el pelo”

En ‘De esto se habla’, el programa del diario EL PAÍS y radio ADN, el jefe del municipio de la zona poniente de Santiago evalúa el primer mes de la Administración de Kast y expone su preocupación por la megarreforma y crisis de seguridad

Claudio Castro, el alcalde del municipio de Renca, en la populosa zona poniente de Santiago de Chile, analiza en una nueva entrega del programa De esto se habla, una producción del diario EL PAÍS y Radio ADN, conducido por Rocío Montes y Mauricio Bustamante, la instalación de la Administración de José Antonio Kast. El jefe comunal, un antiguo militante democristiano que ahora ocupa su cargo como un independiente de centroizquierda, ha expuesto su preocupación por la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, que entre sus medidas pretende poner fin a las contribuciones de la primera vivienda para los mayores de 65 años, un impuesto destinado para financiar a los municipios. Castro también ha analizado la crisis de seguridad: “La seguridad es el flanco más débil de este Gobierno”.