BTS en Chile: venta general y los precios de las entradas para sus tres fechas en Santiago

La banda BTS, uno de los máximos exponentes globales del K-pop, el fenómeno que ha expandido la música y la cultura de Corea del Sur a todo el planeta, prepara su regreso a Chile con tres conciertos programados para el miércoles 14, viernes 16 y el sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La boy band asiática regresa tras casi una década desde su último show en el país sudamericano (visitaron Chile en 2015 y 2017), por lo que los fans locales están ansiosos por ver las novedades de su gira mundial BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, la que los llevará también a Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú y México.

El ARMY —el nombre con el que se conoce el masivo club de fans de la agrupación— se prepara para la venta de las entradas generales para el evento. Entre el martes y el miércoles se han liberados los boletos de preventa, los que se entregaron de manera exclusiva a la llamada ARMY Membership global, los fans que se registraron en Weverse —una plataforma digital surcoreana que conecta a los artistas con sus seguidores— antes del 2 de abril.

Cuándo, donde y cómo se venden los boletos

La venta general de los boletos para los tres conciertos comienza este viernes 10 de abril a las 13.00 horas (horario chileno). Los tickets estan disponibles a través del sistema Ticketmaster, que los ofrece en su página web oficial. Los tickets distribuidos en la preventa son nominativos, por lo que no se pueden entregar a otras personas que no sean las inscritas. Se permite una renominación de la entrada —un cambio de nombre en el boleto— dentro de 30 días. Además se autoriza la compra máxima de cuatro boletos por persona.

El precio de las entradas para BTS en Chile

Los valores de los boletos para ver el espectáculo de los surcoreanos depende de las ubicaciones dentro del Estadio Nacional. La Pacífico Lateral Sur y Pacífico Lateral Norte, que son las menos costosas, tiene un valor de 99.875 pesos (108 dólares) con cargo por servicio; la Galería Norte y la Galería Sur a 111.625 pesos (121 dólares); Andes Alto Norte y Andes Alto Sur a 146.875 pesos (160 dólares); Andes Alto Centro por 158.625 pesos (172 dólares); Andes Bajo Norte y Andes Bajo Sur por 164.500 pesos (179 dólares); Andes Bajo Centro por 182.125 pesos (198 dólares); Movilidad Reducida y Pacífico Bajo por 217.375 pesos (236 dólares); Pacífico Alto por 264.375 pesos (288 dólares); Cancha Andes y Cancha Pacífico por 293.750 pesos (320 dólares) y Pacífico Medio por 528.750 pesos (576 dólares). También hay un paquete exclusivo por 676.020 pesos (760 dólares) que incluye un ticket de Cancha Pacifico; acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS; un artículo exclusivo de regalo VIP; Laminado VIP y lanyard; la oportunidad de compra de la mercancía antes del concierto; la entrada anticipada al recinto; un Check-in exclusivo y personal VIP en sitio.

La esperada visita a Santiago

Esta es la tercera oportunidad en que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook visitarán Chile. La primera vez que llegaron a Santiago fue en agosto de 2015, cuando reunieron a 6.000 personas en el Movistar Arena. Regresaron dos años después con una fecha doble en el mismo Movistar Arena. La pandemia y el ingreso al servicio militar de sus integrantes hizo que la banda postergara su regreso, pero ahora volverá con un nuevo tour.

El arribo de las estrellas mundiales de K-pop no ha estado libre de controversia, ya que la programación de sus conciertos ha coincidido con el Festival MUDA, Festival de la Memoria, un evento de arte, memoria y derechos humanos que estaba fijado para la misma fecha y en el mismo Estadio Nacional. Los organizadores de este evento han solicitado al ministerio del Deporte, que administra el recinto, que busque una solución para permitir la realización del festival y los conciertos de los surcoreanos.