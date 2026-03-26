Ignacio Briones: “Chile no es un país quebrado”

En ‘De esto se habla’, el programa del diario EL PAÍS y radio ADN, el exministro de Hacienda de Piñera analiza el alza del precio los combustibles anunciada por el Gobierno de Kast, la situación fiscal y los desafíos que enfrenta el país, como la educación

Ignacio Briones, economista y exministro de Hacienda de la segunda Administración de Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional, analiza el panorama económico para Chile tras el alza en el precio de los combustibles anunciada por el Gobierno de José Antonio Kast y que se concreta este jueves. En una nueva entrega del programa De esto se habla, una producción del diario EL PAÍS y Radio ADN, conducido por Rocío Montes y Mauricio Bustamante, el académico analiza los efectos de la guerra de Irán y la situación fiscal del país sudamericano, que ha motivado el incremento en el valor de la gasolina y el diésel. Además, se refiere a los proyectos del Ejecutivo -como la rebaja de impuestos- y los desafíos sociales, como la educación.