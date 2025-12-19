Pierina Ferretti y Claudio Alvarado analizan los resultados de las elecciones y los desafíos de Kast como presidente electo

En ‘De esto se habla’, el programa del diario EL PAÍS y radio ADN, la presidenta de la Fundación Nodo XXI y el director ejecutivo de IES revisan las claves políticas del triunfo del republicano en la segunda vuelta

Pierina Ferretti, presidenta de la Fundación Nodo XXI, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES Chile), revisan el panorama actual de la política chilena tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que han dado como ganador a José Antonio Kast, del Partido Republicano. En el cuarto episodio del programa De esto se habla, una producción del diario EL PAÍS y Radio ADN, conducido por Rocío Montes y Mauricio Bustamante, los analistas entregan las claves políticas de la victoria del representante de las derechas y sus desafíos como presidente electo.