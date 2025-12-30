La erosión del derecho al aborto en la Argentina de Milei, en imágenes

Cecilia Roses en su consultorio privado de Posadas, Misiones, 15 de julio de 2025. La ginecóloga realiza interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) tanto a personas con obra social como de manera privada. Atiende también a pacientes que llegan desde Paraguay para acceder a abortos legales y es una de las pocas médicas de la provincia con formación y perspectiva en salud sexual y reproductiva.

Natalia Favre