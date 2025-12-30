14 fotos
La erosión del derecho al aborto en la Argentina de Milei, en imágenes
A cinco años de la legalización, las barreras se multiplican y las redes feministas sostienen el acceso. En la última década, Argentina se convirtió en pionera en América Latina en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. El país legalizó el aborto en 2020 y, desde 2006, implementa la educación sexual integral en las escuelas. Sin embargo, en la actualidad, ambas leyes están siendo debilitadas. Este proyecto periodístico fue posible gracias al apoyo de la International Women’s Media Foundation
Natalia Favre