Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
MIGRACIÓN

Trump promete “detener permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”

El presidente de Estados Unidos radicaliza su agenda antimigratoria y avisa de que “expulsará a cualquiera que no sea un activo útil” para el país

El País
El País
Washington -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el jueves por la noche con ocasión de la fiesta de Acción de Gracias una serie de publicaciones en su red social, Truth, que dan la enésima vuelta de tuerca a su ya intransigente política antimigratoria. El mandatario republicano prometió “detener permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo” y “expulsar a cualquiera que no sea un activo útil para Estados Unidos”. El fondo del mensaje no reviste una gran novedad, pero Trump quiso radicalizar su agenda de prioridades marcando unos objetivos concretos.

Desde su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), adonde se desplazó para pasar el largo fin de semana, el presidente empezó atacando a los estadounidenses “políticamente correctos”, a los que insultó sin medias tintas, llamándoles “estúpidos” en lo que respecta a la inmigración. Y empezó a mezclar datos extrapolados del censo con falsedades y la visión distorsionada del universo MAGA (Make America Great Again).

“La población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas, la mayoría de las cuales reciben asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o carteles de la droga”, escribió. “Ellos y sus hijos reciben apoyo mediante pagos masivos de ciudadanos patrióticos estadounidenses que, debido a sus hermosos corazones, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera. ¡Soportan lo que le ha sucedido a nuestro país, pero hacerlo los está comiendo vivos!“, prosiguió.

El propósito es el de culpar a un sector de la sociedad estadounidense o asentado en Estados Unidos, como ha hecho desde el primer día de mandato. “Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, decadencia urbana, hospitales superpoblados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc.). Por ejemplo, cientos de miles de refugiados de Somalia están apoderándose por completo del que antaño fue el gran Estado de Minnesota. Las pandillas somalíes deambulan por las calles en busca de presas”, lanzó antes de revolverse, nuevamente sin escatimar en insultos, contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, o la congresista Ilhan Omar, de quien insinuó sin pruebas haber entrado ilegalmente en Estados Unidos.

Trump mantuvo que pese a los avances tecnológicos, la política de inmigración demócrata “erosionó esos logros y las condiciones de vida para muchos”. “Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, pondré fin a todos los millones de admisiones ilegales de Biden [...] y expulsaré a cualquiera que no sea un activo útil para Estados Unidos o sea incapaz de amar a nuestro país”, continuó antes de enumerar otras medidas. Entre ellas, la cancelación de “todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos”, la desnaturalización “de los migrantes que socaven la tranquilidad interna” y la deportación de “cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Trump amenaza con empezar “muy pronto” a detener el tráfico de drogas desde Venezuela “también por tierra”

Iker Seisdedos | Washington
Gerardo Torres (al centro) en Tegucigalpa, este jueves.

El oficialismo de Honduras celebra la intervención de Trump en las elecciones: “Sus comentarios golpean a la derecha”

Carlos S. Maldonado | Tegucigalpa (Honduras)

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_