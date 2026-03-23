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Argentina
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DICTADURA ARGENTINA

Los rostros del terror de la dictadura argentina

Los máximos jerarcas y algunos de los verdugos y torturadores del régimen que han sido juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos

Enrique García Medina
Argentina -
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