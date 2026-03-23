Los rostros del terror de la dictadura argentina

16 fotosDICTADURA ARGENTINALos rostros del terror de la dictadura argentina Los máximos jerarcas y algunos de los verdugos y torturadores del régimen que han sido juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos Enrique García Medina Argentina - 23 mar 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosJorge Rafael Videla, presidente de la dictadura argentina desde 1976 a 1982, llega a tribunales a declarar por delitos de lesa humanidad. Enrique Garcia MedinaAlfredo Astiz, represor de la Marina acusado de desapariciones y delitos de lesa humanidad, es escrachado por hijos de desaparecidos en 2003.Enrique Garcia MedinaRodolfo Almirón, el miembro de la Triple AAA (Alianza Anticomunista Argentina) acusado de asesinar al cura villero Carlos Mujica, en Argentina en 2008.Enrique Garcia MedinaEn el dia del aniversario de la Guerra de Malvinas, en 2002, Leopoldo Fortunato Galtieri llega a su domicilio en el barrio de Villa Devoto.Enrique Garcia MedinaEnrique Gorriarán Merlo, miembro del Ejercito Revolucionario del Pueblo, festeja con su hija Adriana los primeros minutos de libertad en 2003.Enrique Garcia MedinaEmilio Eduardo Massera, miembro de la Junta Militar, llega a tribunales en 2003 por causas de desapariciones robos de bebés y torturas. Enrique Garcia MedinaCarlos Guillermo 'Pajarito' Suárez Mason,llega en 2001 a tribunales a declarar por causas de lesa humanidad.Enrique Garcia MedinaJorge 'Tigre' Acosta llega en 2001 a tribunales por causa secuestro de personas, torturas y robos de bebés.Enrique Garcia MedinaJorge Rafael Videla, Reinaldo Bignone y otros represores en el banquillo en 2012 por ser acusados por un plan sistemático de robos de bebés.Enrique Garcia MedinaMartínez de Hoz, ministro durante la dictadura desde 1976 hasta 1982, llega a tribunales en 2003 a declarar en una causa por fuga de capitales.Enrique Garcia MedinaAntonio Bussi y Benjamin Menéndez en 2003 en tribunales por causa extradición a España.Enrique Garcia MedinaJorge Luis Magnacco, médico del centro clandestino de detención ESMA, en 2012, en tribunales de Comodoro por la causa de robo de bebés.Enrique Garcia MedinaJorge 'Tigre' Acosta y el expresidente Jorge Rafael Videla salen de declar en tribunales por la causa de extradición a España en 2003.Enrique Garcia Medina Los militares argentinos Ramón Díaz Bessone (derecha) y Mario Benjamín Menéndez detenidos por pedido de España en 2003.Enrique Garcia MedinaJorge Rafael Videla en tribunales en una causa por desaparición de personas y robos de bebés, en 2012.Enrique Garcia MedinaTurco Julián, torturador de la Policía Federal, en una imagen sin datar.Enrique Garcia Medina