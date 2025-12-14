La segunda vuelta de las elecciones en Chile 2025, en imágenes

26 fotosELECCIONES CHILELa segunda vuelta de las elecciones en Chile 2025, en imágenesEste domingo, el país sudamericano elige nuevo presidente por los próximos cuatro años El PaísChile - 14 dic. 2025 - 16:37CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLos primeros votantes acuden a la Estación Mapocho.Enea LebrunUn vocal entrega la boleta un votante en la Estación Mapocho, en Santiago durante la jornada electoral de este domingo.Enea LebrunUn votante ingresa la boleta en la urna durante la segunda vuelta de las eleciones presidenciales.Enea LebrunEsta elección, se realiza con voto obligatorio para todos los chilenos habilitados en el padrón electoral.Cristobal VenegasLas mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas.Cristobal VenegasUna mujer acudió en silla de ruedas a emitir su voto.Cristobal VenegasFuncionarios de mesa, preparan el material en espera de la apertura y el inicio de las votaciones.Cristobal VenegasJosé Antonio Kast, es recibido por simpatizantes a las afueras del en el Colegio María Ana Mogas, esta mañana.Cristian Soto QuirozEl candidato presidencial del Partido Republicano, emite su voto acompañado de su esposa María Pía Adriasola, en el Colegio María Ana Mogas. Cristian Soto QuirozKast ha votado esta mañana en el municipio de Paine, al sur de la región Metropolitana. Cristian Soto QuirozVotantes hacen fila en la Estación Mapocho, en esta jornada electoral.Enea LebrunVocales de mesa ordenan votos durante la jornada de elecciones de segunda vuelta.Cristian Soto QuirozCientos de personas acuden se dan cita en el Campus Oriente de la UC, durante la segunda vuelta presidencial.SOFIA YANJARILas últimos encuestas publicadas antes de la veda electoral aplicada el 30 de noviembre han mostrado una amplia ventaja de Kast sobre Jara.SOFIA YANJARIEl ganador de la segunda vuelta será el nuevo presidente electo y asumirá el cargo en el cambio de mando del 11 de marzo de 2026.SOFIA YANJARITras marcar su preferencia, el elector debe doblar el papel de acuerdo a las indicaciones entregadas por los vocales de mesa.SOFIA YANJARIUn hombre acude a su local de votación acompañado de su mascota.SOFIA YANJARIUna mujer entra a la casilla de voto en el Estadio Nacional, en Santiago, Chile.SOFIA YANJARIJeannette Jara, candidata presidencial de la coalición Unidad por Chile, vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago.Cristóbal Venegas Más de quince millones de electores están llamados a elegir entre la candidata del centro-izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista, José Antonio Kast.Enea LebrunPara este proceso, los votantes debieron presentar su cédula de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos hasta por un año.Enea LebrunLos dos candidatos, completamente opuestos, han preparado sus planes de gobierno para conquistar al mayor número de votantes.Enea LebrunVotantes acuden al Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva. Enea LebrunEn esta jornada, varios ciudadanos acuden a las urnas acompañadas de sus perritos, en el Campus Oriente de la UC, en Santiago, Chile.SOFIA YANJARIUn hombre lleva a su perro al local de votación en el Campus Oriente de la UC.SOFIA YANJARIChilenos en el colegio electoral Echaurren, en la comuna de Maipú.Cristian Soto Quiroz