Usach premia a diez innovaciones de sus estudiantes

Diez equipos ganadores de la XI versión de Despega Usach de diversas facultades, quienes recibirán apoyo financiero, una pasantía internacional e ingresarán a un proceso de incubación de sus propuestas de negocios.

La XI versión de Despegar Usach, que incluye apoyo financiero y una pasantía internacional, destacó proyectos del estudiantado de diferentes facultades

Diez proyectos tan diversos como un sistema de potabilización de aguas lluvias, otro para recuperar el litio de las salmueras en el proceso de evaporación, como también una iniciativa de radioteatro documental, son algunos de las innovaciones que premió la XI edición del concurso Despega Usach.

El certamen que es organizado por la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Santiago a través de su incubadora de negocios, Innovo Usach, convocó alrededor de 350 personas, que participaron con más de 160 proyectos. En esta edición, un 42% de las iniciativas estuvo liderada por mujeres, cifra que fue especialmente destacada tanto por las participantes como por las autoridades de la casa de estudios.

Estos diez proyectos galardonados, que fueron seleccionados de entre 20 finalistas, se anunciaron en una ceremonia realizada en el Planetario de la Usach, donde estuvieron presentes los participantes y autoridades universitarias. Estos últimos, se manifestaron muy orgullosos no sólo de la calidad de las ideas presentadas sino también de la trayectoria del concurso. “Este programa ya es parte de la Usach y consiste en que el talento no se quede en la sala de clases o en un laboratorio sino que salga a encontrarse con el país, dialogue con el territorio y se transforme en soluciones concretas”, manifestó el Rector subrogante Dr. Juan Escrig, quien además destacó que a la casa de estudios “le interesa que el conocimiento mejore la vida diaria”.

El rector aseguró que una universidad pública como la Usach entiende que innovar no sólo es desarrollar tecnología sino también hacerse cargo de los desafíos reales de la sociedad, de sus urgencias, desigualdades y oportunidades. “Cada uno de estos proyectos representa más que una propuesta bien evaluada, son horas de trabajo, de convicción, de ensayo, corrección y sobre todo, de la decisión de que una idea propia tendrá impacto en la vida de otras personas”, señaló y aseguró que este certamen es una señal concreta de lo que “entendemos nuestro rol universitario”.

Por último resaltó que esta versión de Despega trae también señales muy potentes como la incorporación de nuevas categorías, el fortalecimiento de áreas dedicadas a la industria creativa, innovación social y desarrollo tecnológico. “Esto demuestra que el futuro no se construye desde una sola disciplina y una sola mirada. Este necesita, tecnología, ciencia pero también cultura, innovación, sensibilidad social y capacidad de imaginar nuevas formas de convivir”,concluyó.

Por su parte, el director de Innovación y Emprendimiento de la Usach, Leonidas Ibarra, destacó especialmente el aumento en la participación de mujeres líderes de proyectos en esta versión, que llegó en esta edición al 42%. “Para nosotros no sólo es una estadística. Ellas han demostrado que son constantes y tienen una perspectiva distinta y por ello, las seguiremos apoyando con todas las fuerzas”, aseguró.

Comunidad de emprendedores participantes de Despega Usach, que impulsan soluciones innovadoras desde la universidad hacia la sociedad. Usach

Ideas ganadoras

Quienes participaron del concurso recibieron formación en talleres de emprendimiento y tuvieron la oportunidad de validar su proyectos en empresas e instituciones reales. A su vez, los proyectos ganadores podrán desarrollar sus iniciativas con Innovo Usach, la Incubadora de Negocios de la universidad y hacerse acreedores de hasta dos millones y medio de pesos y una pasantía internacional a un ecosistema de innovación para la persona directora del proyecto.

Las ideas ganadoras fueron:

Bicas. Una solución biotecnológica sustentable que utiliza la capacidad natural de ciertas microalgas para absorber litio. Busca recuperar ese mineral que hoy se pierde en las salmueras residuales de los procesos de evaporación solar, lo que mitiga la contaminación en acuíferos y humedales

3Detect. Sensor electroquímico portátil que detecta drogas ilícitas en tiempo real durante operativos en terreno. Su precisión supera los métodos tradicionales lo que evita detenciones erróneas causadas por falsos positivos.

Tensiómetro dinámico. Dispositivo automatizado con sensores de alta precisión para medir, ajustar y monitorear de forma remota la tensión de estructuras metálicas suspendidas. Esta innovación viene a sustituir el impreciso tensado manual y prevenir así el colapso de techos o escenarios en eventos, minería y construcción.

Patch móvil. Módulo submarino autónomo y multipropósito orientado a la salmonicultura chilena. Utiliza un escáner de visión artificial para detectar rupturas en las mallas de los cultivos y se posiciona para contenerlas, previniendo los escapes masivos de salmones o ataques de depredadores.

ColdChainTracke. Sistema de trazabilidad inteligente para cadenas de frío que evita pérdidas de alimentos y garantiza que los datos de temperatura no puedan ser alterados o falsificados por los operadores.

Radio-Grafía. Proyecto de radioteatro documental que busca acercar la cultura local a un público en etapa escolar. Aborda el desconocimiento sobre los aportes nacionales utilizando contenido de audio digital escalable (podcasts y storytelling sonoro).

Sistema de identificación de riesgos estudiantiles. Centraliza la información escolar para prevenir la deserción. Identifica de forma temprana alertas sobre aislamiento, situaciones de bullying o crisis de salud mental en los estudiantes.

Biogüenko. Propone reemplazar el gasto estatal en camiones aljibe. Consiste en un sistema domiciliario de potabilización de aguas lluvias que recolecta, filtra y desinfecta el agua para entregar autonomía hídrica a comunidades que no tienen acceso continuo a este recurso.

Vionexus. plataforma que funciona como un motor de “smart matching” para generar alianzas estratégicas y conexiones inteligentes. Su objetivo es evitar la duplicidad de esfuerzos y reducir los altos costos de transacción en proyectos del sector público y social.

Minifund. Aplicación fintech orientada a jóvenes trabajadores que convierte compras cotidianas menores a $20.000 en ahorros automáticos y pasivos. Opera separando entre el 2% y el 10% del valor de cada transacción para incentivar la educación y el hábito financiero.