Con un ambiente festivo, la Universidad de Santiago de Chile realizó su tradicional Feria de Postulantes

Más de 4 mil futuros y futuras estudiantes participaron durante tres días en la tradicional Feria del Postulante de la Universidad de Santiago de Chile.

En el evento, los futuros y futuras estudiantes de esa casa de estudios pudieron informarse de distintos aspectos tanto de las diversas carreras de pregrado como de la comunidad universitaria

Con el objetivo de orientar a sus futuros estudiantes y darles a conocer diversos temas de interés como mallas académicas, infraestructura y actividades extracurriculares, la Universidad de Santiago de Chile realizó recientemente su tradicional Feria del Postulante, evento al que asistieron miles de jóvenes de distintas regiones del país junto a sus familias.

La feria destacó por su ambiente festivo y por la excelente organización, instancia en la cual hubo diversos stands donde no solo se entregó información de las 72 carreras que ofrece la USACH en este proceso 2026, sino también sobre las vías de financiamiento y de las becas que esa casa de estudios tiene a disposición de quienes cumplan los requisitos.

Al abrir la feria, el rector (s) Cristián Muñoz, señaló que estos eventos desmitifican a las instituciones. “Muchas veces las y los estudiantes antes de matricularse no visitan el lugar donde quieren estudiar y se quedan únicamente con la información que está en la página web. Yo les digo que vayan a los espacios, vean la infraestructura y se van a dar cuenta de la realidad. No se guíen solo por la información de folletos y de internet”.

Además de felicitar y agradecer a la comunidad estudiantil que trabajó para que la feria de 2026 se hiciera posible, Muñoz hizo notar que la USACH es una de las cinco universidades del país que están acreditadas por siete años, también de la alta empleabilidad de sus egresados, su cuerpo docente de gran calidad y el hecho de que sus estudiantes, independientemente de sus intereses políticos, sociales o religiosos, “desarrollan un gusto por el bien común, lo que es propio de las universidades estatales como la nuestra”.

Otro aspecto que el rector destacó de la USACH es su excelente infraestructura. “Son 37 hectáreas disponibles para los estudiantes y comunidad universitaria, las que cuentan con áreas verdes, espacios deportivos, culturales, laboratorios, bibliotecas. Eso no lo tienen todas las casas de estudios superiores”.

La autoridad además, valoró la presencia de los padres de los postulantes, “ya que ellos quieren saber dónde estudian sus hijos. Y si bien, en la universidad no existen los apoderados, entendemos que es una decisión que se toma en familia”, concluyó el rector.

A su vez la Vicerrectora Académica, Leonora Mendoza, se refirió a la oferta académica disponible y al sistema de Acceso Directo. “Son 20 cupos (de acceso) en total y tienen distintos requisitos como notas, rendición de pruebas y algunos aspectos especiales dependiendo al cual se postula. Por ejemplo, están los cupos deportivos, el indígena y el ‘Rompiendo estereotipos’, que es para fomentar la presencia del género menos representado”.

Además, la autoridad destacó la inclusión en la USACH. “Es una universidad que se preocupa del mérito de las personas y considera todo el espectro del estudiantado. Además, tenemos un campus único, donde las carreras conviven en distintos espacios”. La jefa de Admisión, Macarena Cárcamo, reafirmó en ese sentido que este año hubo dos cupos nuevos de acceso directo. Uno de ellos es el ranking 1.000 y el de distinción a la trayectoria educativa.

Por último, respecto a la Feria, la jefa de Admisión señaló que fue “una excelente instancia para conocernos (…) Fue una fiesta universitaria donde los futuros estudiantes y sus familiares se pudieron dar cuenta lo que es ser un usachino o una usachina”.

Padres y estudiantes

Entre los asistentes a la Feria de Postulantes estuvo Sebastián Pot, alumno destacado de la carrera de Automatización Industrial y rostro de la Campaña Atrévete, del Departamento de Admisión, quien le hizo notar a los futuros compañeros que “la USACH, aparte de la calidad de la enseñanza, tiene mucha vida universitaria y acá pueden desarrollar diferentes pasiones. Por ejemplo, la mía son los videojuegos y puedo participar en torneos. Además, hay mucha diversidad y respeto. Entre los compañeros nos apoyamos y ayudamos. Esa fraternidad nos destaca”, resaltó.

Jaime Vega, padre de un futuro estudiante USACH, le llamó la atención el alto nivel de la organización del evento. “Me parece excelente la instancia. Yo estudié Pedagogía en Castellano acá y como alumno también fuí parte de la Feria, pero en esos años era más modesta. Poníamos unas mesas al lado del Planetario y recibíamos así a los interesados. Esto fue totalmente a otro nivel”. Además, señaló que su hijo Joaquín desea estudiar Ingeniería Civil Mecánica en la USACH.

Por otro lado, también valoró que inviten a los apoderados, ya que se trata de una decisión familiar. “Para nosotros es importante acompañar a Joaquín en este paso de su vida, ya que no será lo mismo que la enseñanza media. El nivel de exigencia es infinitamente más alto”.

Cabe destacar que a partir del próximo 19 de enero, se conocerán los resultados de las y los estudiantes a las carreras que postularon, para que entre el 20 y 29 de enero se realice el proceso de matrícula, donde la USACH volverá abrir sus puertas para los futuros y futuras “cachorros/as”, junto a sus familias.