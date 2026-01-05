Universidad de Tarapacá, tercera en Chile según ranking THE 2026

La institución estatal se ubicó entre las 20 mejores de Latinoamérica y destacó en indicadores de investigación y ambiente académico, según el estudio británico Times Higher Education

La Universidad de Tarapacá, con sede en Arica e Iquique, fue reconocida como la tercera mejor institución de educación superior de Chile, según la edición 2026 del ranking Times Higher Education (THE) para Latinoamérica. A nivel regional, la universidad alcanzó el puesto 18°, además de destacarse en los indicadores de Calidad de Investigación, donde figura en el quinto lugar, y en Ambiente de Investigación, en el octavo.

El listado, elaborado por la revista británica Times Higher Education, evalúa a universidades con un enfoque intensivo en investigación. En esta edición se analizaron 223 instituciones de 16 países, atendiendo a cinco dimensiones: Calidad de Investigación, Docencia, Ambiente de Investigación, Proyección Internacional y Vinculación con la Industria.

“El ranking Times Higher Education es uno de los más representativos y prestigiosos a nivel mundial. Por lo tanto, ser reconocidos como la tercera universidad del país es un logro mayor, sobre todo porque se destaca nuestra alta calidad académica en general y, muy especialmente, nuestro nivel superior en investigación, el que está en una altísima posición y que seguirá mejorando en los próximos años. Este resultado es la expresión de un sistema de direccionamiento estratégico desarrollado por décadas y que hemos impulsado con fuerza en los últimos años. Me siento, desde luego, muy orgulloso de mi universidad: la Universidad de Tarapacá, una universidad de verdad, que proyecta su quehacer desde el extremo norte de Chile”, destacó el rector de la UTA, Dr. Emilio Rodríguez.

La medición reconoce especialmente el rendimiento de la UTA en los ámbitos investigativos. El indicador de Ambiente de Investigación considera el volumen, la reputación y los recursos obtenidos por la institución para sus proyectos. En tanto, la Calidad de Investigación mide el impacto de las publicaciones mediante el índice de citas, ponderado por área disciplinar.

Francisco Ganga, académico del doctorado en Educación de la UTA y especialista en gobernanza universitaria, valoró el ascenso de la institución en el ranking. “La UTA muestra un ascenso muy fuerte en el ranking THE Latinoamérica, impulsado sobre todo por la mejora en citas/calidad de la investigación. Metodológicamente, este indicador mide el promedio de citas normalizado por campo y elimina sesgos de áreas muy citadas, de modo que el salto implica que la UTA empieza a producir un volumen importante de artículos que son tomados como referencia por la comunidad internacional, no solo dentro de nichos locales”.

Ganga destacó que este posicionamiento evidencia que una universidad regional, con menor acceso a recursos y masa crítica que otras instituciones latinoamericanas, puede superar sus aparentes limitaciones. “Para un territorio como Arica y Parinacota, la calidad universitaria no puede limitarse a indicadores bibliométricos o de reputación global. También implica desarrollar investigación pertinente a los problemas fronterizos, ofrecer oportunidades a estudiantes de primera generación y contribuir al desarrollo de una región históricamente postergada”, afirmó.

El académico subrayó que si bien este tipo de rankings representan un reconocimiento externo valioso, “la vara principal de calidad sigue siendo la docencia y el impacto social y territorial, aspectos que el ranking THE solo recoge de manera parcial y que están mejor reflejados en mecanismos como la acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación”.