Veolia presenta una solución para reducir el impacto ambiental de los centros de datos

La compañía lanza una oferta integrada que busca mejorar la eficiencia energética, hídrica y de residuos en un sector en expansión, marcado por crecientes exigencias ambientales

La empresa francesa Veolia presentó hace unos días en Londres una oferta integrada para centros de datos, denominada Data Center Resource 360, con el objetivo de abordar los principales desafíos ambientales y operativos del sector y mejorar su integración en los entornos locales.

El mercado global de centros de datos crece a un ritmo sostenido y se prevé que aumente en torno al 11% anual hasta 2034. Sin embargo, cerca de la mitad de los proyectos previstos o en construcción podría sufrir retrasos por restricciones en los permisos, vinculadas al consumo de agua, la disponibilidad de recursos y la demanda energética.

En este contexto, el mercado de soluciones integrales para estas infraestructuras podría alcanzar los 5.000 millones de dólares anuales en 2030.

Veolia, que trabaja con los principales operadores del sector en más de 100 instalaciones, ha desarrollado una propuesta que integra gestión del agua, la energía y los residuos. La compañía plantea transformar los centros de datos en instalaciones con menor impacto ambiental, mediante la reutilización de recursos y la mejora de la eficiencia operativa.

Según la empresa, la solución permite aumentar la reutilización energética en torno al 20%, reducir hasta un 75% la huella hídrica y alcanzar niveles de reciclaje y reutilización de residuos de hasta el 95%.

La propuesta incluye también sistemas de recuperación de calor residual para su uso en comunidades cercanas, así como herramientas digitales basadas en inteligencia artificial para optimizar el consumo de recursos y anticipar riesgos operativos.

La directora general de Veolia, Estelle Brachlianoff, afirmó que la iniciativa busca responder al crecimiento de la infraestructura digital y a la presión sobre recursos como el agua y la energía.

“Esta oferta de nueva generación está diseñada para apoyar el crecimiento de la infraestructura digital estratégica que da forma al mundo actual. Estamos orgullosos de ser la primera y única empresa que ofrece una solución verdaderamente global, integrada y circular para centros de datos. Se trata de un mercado estratégico, en la confluencia de la revolución digital y la ecológica”.

Sobre el contexto de la seguridad ambiental, Brachlianoff señaló que se ha convertido en un asunto geoestratégico. “El acceso a recursos clave como el agua y la energía es cada vez más crítico, es esencial ayudar a los operadores a hacer que los centros de datos sean más eficientes en el uso de recursos, más resilientes y mejor conectados con sus comunidades. Podemos ayudar a convertir estas infraestructuras en verdaderos aliados de las comunidades locales, generando tanto valor ambiental como rendimiento digital”.