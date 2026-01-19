La Universidad de Tarapacá proyecta en Arica el mayor centro de supercómputo de Chile

Vicerrector de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Tarapacá durante su charla en Congreso Futuro 2026 en el centro cultural CEINA en Santiago.

La casa de estudios prevé inaugurar en junio un centro de supercómputo con capacidad para procesar grandes volúmenes de datos. La infraestructura busca reducir la dependencia de servicios en la nube y reforzar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el norte de Chile

En una región marcada por la centralización tecnológica, la Universidad de Tarapacá apuesta por revertir esa lógica desde Arica. La institución proyecta inaugurar en junio el mayor centro de supercómputo del país, una infraestructura que no solo busca descentralizar la investigación científica, sino también reducir la dependencia de servicios externos y ampliar las capacidades nacionales en inteligencia artificial.

El anuncio fue entregado por el vicerrector de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Tarapacá (UTA), Patricio Zapata Valenzuela, durante el primer día de Congreso Futuro 2026, quien como expositor señaló que: “será el centro de supercómputo más grande del país y uno de los más importantes de América Latina”. La declaración se produjo durante su participación en el bloque Investigación con sello local del evento de ciencia.

“La invitación de Congreso Futuro fue una oportunidad para conversar sobre descentralización tecnológica a partir de un proyecto muy relevante que estamos desarrollando en la Universidad de Tarapacá”, señaló Zapata. El centro -actualmente en proceso de licitación de obras civiles- contempla la instalación de 12 servidores equipados con ocho GPU NVIDIA H200 cada uno, interconectados mediante tecnología InfiniBand y NVLink. Se prevé que entre en funcionamiento en junio de 2026.

“No se podría haber desarrollado la IA sin el procesamiento de esta información a través de los centros de supercómputo, por lo tanto, la investigación científica de nuestro país, el desarrollo de la inteligencia artificial, están potenciados por los centros de alto rendimiento”, explicó el vicerrector. UTA

El proyecto forma parte de una estrategia para reducir la dependencia de servicios de computación en la nube, como los ofrecidos por grandes empresas tecnológicas. “Microsoft, Amazon, Google, ellos ofertan los servicios para este tipo de cosas, pero es muy difícil para los investigadores chilenos poder acceder por el costo”, indicó Zapata. Según explicó, una infraestructura propia permitirá reducir de forma significativa los gastos operativos, con un ahorro estimado superior a los 60 millones de dólares en cinco años.

La computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) permite el procesamiento de grandes volúmenes de datos, fundamentales para el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial (IA). “No se podría haber desarrollado la IA sin el procesamiento de esta información a través de los centros de supercómputo, por lo tanto, la investigación científica de nuestro país, el desarrollo de la inteligencia artificial, están potenciados por los centros de alto rendimiento”, explicó el vicerrector.

La iniciativa se enmarca en una red de colaboraciones institucionales. La UTA mantiene un convenio con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), y participa en proyectos de alcance nacional, como el laboratorio SCAI-Lab, financiado por Corfo con cerca de 7.000 millones de pesos, en el que colaboran 65 instituciones. Zapata integra la mesa directiva del consorcio en representación de la universidad.

“El centro de la UTA nos está costando a nosotros aproximadamente 5.200 millones de pesos. Se está generando una capacidad de cómputo que va a ser muy relevante, lo que nos permitirá disminuir parcialmente esta brecha con los países más desarrollados y ser más independientes desde el punto de vista de la investigación en relación con la nube”, sostuvo.

Zapata también destacó que la Universidad de Tarapacá ha sostenido una política institucional centrada en el desarrollo estratégico regional. Estas inversiones han sido posibles gracias a que la UTA cuenta con un Sistema de Dirección Estratégica. “Nuestra apuesta tiene que ver con descentralización tecnológica”, subrayó. En esa línea, concluyó que “la conducción superior de la Universidad de Tarapacá, la alianza con CENIA, la proyección del Instituto de Alta Investigación y el financiamiento compartido con el Ministerio de Educación, posibilitaron la materialización de este importante proyecto”.