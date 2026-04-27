Diez proveedores de hosting VPS para 2026: qué ofrecen y en qué se diferencian

Un administrador de sistemas adulto realiza los ajustes de hardware en una sala de servidores.

La oferta de servidores virtuales privados (VPS) incluye opciones con distintos niveles de rendimiento, escalado y soporte técnico. Esta guía resume diez servicios disponibles en 2026 y los criterios clave para elegir entre ellos

Un servidor virtual privado (VPS, por sus siglas en inglés) es un servicio de alojamiento que dispone de recursos dedicados, como CPU y memoria RAM, dentro de un servidor físico. Este tipo de soluciones se ha consolidado como alternativa para empresas, desarrolladores y administradores de sitios web que requieren mayor rendimiento que el alojamiento compartido.

Entre sus principales ventajas, el VPS permite un mayor control sobre la configuración del servidor, mejor desempeño frente a picos de tráfico y la posibilidad de escalar recursos según la demanda. Además, ofrece un equilibrio entre costo y capacidad técnica en comparación con servidores dedicados, lo que lo convierte en una opción intermedia para distintos tipos de proyectos.

Al elegir un proveedor, conviene considerar factores como la fiabilidad del hardware, la capacidad de escalado y la relación entre precio y prestaciones.

A continuación, se presentan diez proveedores de hosting VPS a considerar en 2026:

Contabo

Las empresas y usuarios interesados en el hosting VPS tienen la opción de ContaBO, un proveedor ideal para aplicaciones de alto tráfico. Con precios competitivos, Contabo permite integrar servidores dedicados mediante redes privadas para lograr una escalabilidad avanzada. Su gestión se simplifica con herramientas útiles como WebUI, API Restful y Cloud-init.

Hostinger

Este proveedor se ha destacado por su relación calidad-precio favorable, así como por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Estas últimas tienen como objetivo simplificar la gestión del servidor. Los planes de Hostinguer suelen incluir almacenamiento NVMe de alta velocidad y una estructura que facilita la escalabilidad.

RoseHosting

RoseHosting es un proveedor de hosting VPS que se enfoca en servicios completamente gestionados. Asume la responsabilidad de la configuración, la instalación de software y la monitorización constante. En este sentido, es una solución preferible para aquellas empresas que no cuentan con un equipo técnico interno.

Liquid Web

Se especializa en soluciones para empresas que requieren alta disponibilidad, garantizando un tiempo de actividad del 100%. El proveedor también se distingue por su soporte técnico de nivel profesional, lo que lo hace ideal para infraestructuras de e-commerce complejas y apps que no pueden permitirse interrupciones.

TransIP

TransIP destaca en el mercado europeo por su capacidad de escalado y flexibilidad. Permite añadir recursos, como núcleos de CPU o almacenamiento, sin cambiar de plan.

Ultahost

Ultahost ofrece servicios gestionados a precios competitivos. Sus planes incluyen certificados SSL y herramientas de seguridad como BitNinja.

Hostwinds

Hostwinds ofrece planes gestionados o autogestionados. Incluye un firewall empresarial, monitoreo automático y balanceadores de carga para optimizar el tráfico. Se trata de una solución ideal para quienes están interesados en la escalabilidad del almacenamiento y en una infraestructura técnica avanzada.

Mochahost

Esta opción se caracteriza por sus herramientas de marketing digital, SEO y ancho de banda no medido, lo que la hace ideal para tiendas online. Además, proporciona certificados SSL ilimitados y dominios gratuitos.

Time4VPS

Time4VPS ofrece soluciones con tecnologías de virtualización como KVM y OpenVZ. Permite personalizar el kernel de Linux para optimizar el uso de recursos.

VPS2Day

VPS2Day cuenta con un panel de control con instalación en un clic para aplicaciones y sistemas operativos. Ofrece acceso completo mediante root o RDP y disponibilidad en Europa y Estados Unidos.

La elección de un proveedor de VPS en 2026 dependerá menos de una opción “mejor” en términos absolutos y más de la adecuación entre las necesidades del proyecto y las características del servicio. Factores como el nivel de gestión requerido, la capacidad de escalar recursos, la seguridad y el soporte técnico resultan determinantes en entornos cada vez más exigentes. En un mercado amplio y competitivo, comparar estas variables permite tomar decisiones informadas y alinear la infraestructura tecnológica con los objetivos de crecimiento y estabilidad de cada organización.