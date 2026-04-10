Aguas Andinas cierra la Semana del Agua con un acto ciudadano en el río Mapocho

La actividad reunió a cerca de 2.000 personas en el Parque de la Familia y conmemoró los 16 años del saneamiento del río, un proyecto que permitió la recuperación ambiental del Mapocho y la creación de nuevos espacios urbanos

Con una convocatoria ciudadana en el Parque de la Familia en Quinta Normal, la empresa Aguas Andinas dio cierre a una nueva edición de la Semana del Agua con Mapocho Ciudadano, encuentro familiar que congregó a cerca de 2.000 personas para celebrar el saneamiento del río Mapocho, uno de los hitos ambientales y urbanos más relevantes en la historia de la capital.

El acto puso fin a una semana dedicada a la resiliencia hídrica, la infraestructura crítica y el desarrollo urbano de Santiago de cara al quinto centenario de la ciudad, que se conmemorará en 2041. Durante esos días también se realizaron actividades ciudadanas y la reapertura de oficinas de atención en La Pintana e Independencia.

Tras una obertura artística que recorrió la historia del río y su recuperación, autoridades y ejecutivos, relevaron tanto el impacto de este hito como los desafíos futuros. Iván Yarur, director de Transformación de Aguas Andinas, destacó el rol de la compañía en la evolución ambiental del río y proyectó los desafíos futuros en sostenibilidad y saneamiento, señalando que: “Estar acá era algo impensado antes del saneamiento que lideramos junto al Estado. Hoy, el Mapocho es un río vivo, lleno de especies y capaz de congregar a miles de personas como hoy. Seguiremos trabajando en ampliar este tipo de espacios, como también en el desarrollo de obras como Retorno Maipo, que mediante el reúso de aguas tratadas permitan entregar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento para más de siete millones de personas”.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, abordó la visión del Estado respecto a la recuperación de espacios públicos y la relevancia de gestionar infraestructura hídrica para el desarrollo del país de la mano de alianzas público–privadas, indicando que “estamos celebrando que el río ha sido recuperado como un espacio urbano y para todos. Y eso ha sido un trabajo colaborativo. Hace 30 años el río lamentablemente era la cloaca de Santiago, pero hace 16 años se logró esa labor titánica que es de mucho orgullo. Nuestro país es un ejemplo en el tratamiento de las aguas servidas y del reúso de aguas. Y eso se ha logrado a través del esfuerzo de las entidades públicas y las entidades privadas”.

Iván Yarur, director de Transformación de Aguas Andinas, Nicolás Balmaceda Subsecretario de Obras Públicas, Karina Delfino alcaldesa de Quinta Normal y Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana junto a Andi Corpóreo de Aguas Andinas. Cortesía

En la misma línea, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, puso énfasis en el valor de estos espacios para la calidad de vida urbana y la conexión de las personas con la naturaleza, señalando que: “Queremos recuperar la ciudad para las personas y la naturaleza para la ciudad. Sabemos que es fundamental para la vida del ser humano y sobre todo para la salud mental de las personas. El 80% del agua de Santiago que tomamos, viene del río Maipo y del río Mapocho. Si no cuidamos el agua y nuestros glaciares, no vamos a tener agua para las próximas generaciones”.

Finalmente, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, destacó el impacto que ha tenido la recuperación del río Mapocho en la comuna y sus vecinos, especialmente a través del desarrollo de parques y espacios de encuentro, afirmando que: “Este parque congrega a muchas familias durante los fines de semana y se conecta con el río Mapocho. Hoy día empiezan a florecer arbolitos, naturaleza y animales que no habíamos visto hace tanto tiempo y que hoy día viven en el río Mapocho. Nuestros ríos hay que cuidarlos para el resto de las generaciones”.

El encuentro también incluyó la participación de la artista Francisca Valenzuela, quien fue parte del cierre musical de la jornada y, además, anunció una alianza junto a Aguas Andinas para el festival Ruidosas 2026, evento artístico que junto a la música genera espacios de conversación en torno a la sostenibilidad e integración.

Vista panorámica del evento de Aguas Andinas en Parque de la Familia en Quinta Normal. Cortesía

Biociudad

La empresa Aguas Andinas ha desarrollado soluciones frente a la escasez hídrica, en conjunto con su estrategia Biociudad. En ese marco, el proyecto Retorno Maipo se posiciona como una de las principales iniciativas para fortalecer la seguridad hídrica de la Región Metropolitana, mediante la reutilización de aguas depuradas para riego agrícola, contribuyendo al equilibrio de la cuenca y resguardando el consumo humano en momentos de estrechez hídrica.

Mapocho Ciudadano cierra así una nueva Semana del Agua, consolidándose como un espacio de encuentro entre la ciudad, sus habitantes y un recurso esencial para la vida, reafirmando el propósito de Aguas Andinas de acercar la naturaleza a las personas y avanzar hacia entornos más sostenibles para las futuras generaciones.