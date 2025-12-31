Aguas Andinas habilita 46 plazas de agua en 21 comunas de la Región Metropolitana para enfrentar altas temperaturas del verano

Aguas Andinas dio inicio a la temporada 2025–2026 de sus plazas de agua, con la habilitación de 46 recintos recreativos en 21 comunas de la Región Metropolitana. La medida busca ofrecer una alternativa segura de esparcimiento frente a las altas temperaturas proyectadas para el verano y responde al compromiso de la compañía con la vinculación ciudadana y la mejora en la calidad de vida urbana.

El lanzamiento se realizó en la comuna de Estación Central, con la presencia del director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, y el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz. Ambos destacaron el carácter inclusivo de la iniciativa, especialmente en las plazas ubicadas en Cerro Navia, Conchalí y la propia Estación Central, que cuentan con diseño adaptado para personas con movilidad reducida.

Rodríguez subrayó que estas acciones forman parte de un plan más amplio de acercamiento con la comunidad. “En Aguas Andinas estamos convencidos en potenciar la conexión ciudadana y estar cerca de los vecinos, abriendo espacios que aporten directamente a una mejor calidad de vida. Eso se refleja en iniciativas como la apertura del Embalse El Yeso y la Laguna Negra, y recientemente la Casa del Agua en Aguas de Ramón, un espacio educativo abierto a la comunidad para aprender sobre el ciclo del agua y su uso responsable. En esa misma línea, hoy inauguramos las plazas del agua como anticipo de un verano que se proyecta especialmente caluroso. Son espacios que existen hace más de 15 años y que permiten a las familias y, especialmente a los niños, refrescarse y disfrutar de manera segura y controlada durante las olas de calor”, expresó Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas”.

Los recintos, operativos desde 2024 tras la pausa durante la pandemia, funcionarán este verano entre las 11:00 y 19:00 horas, en coordinación con municipios y juntas de vecinos. La nueva temporada incorpora tres comunas: Quilicura, El Bosque y San Ramón, todas con menor disponibilidad de áreas verdes.

El alcalde Muñoz valoró el impacto positivo de estos espacios: “Estamos muy contentos de inaugurar junto a Aguas Andinas esta plaza del agua, una iniciativa que cobra especial sentido en un verano que se proyecta con altas temperaturas. Estos espacios permiten que niños, niñas y familias se refresquen de manera segura, ya que también actúan como verdaderos refugios frente al cambio climático, ayudando a bajar el calor y recuperar el espacio público para la comunidad. Además, es un orgullo contar con un espacio inclusivo, pensado para todas las personas, independiente de su edad o condición de movilidad. Hoy hacemos un llamado a cuidarlo entre todos, a usarlo con responsabilidad y a protegerlo para que pueda mantenerse en el tiempo y seguir beneficiando a las familias de Estación Central”, afirmó.

Vecinas del sector también destacaron la utilidad de la iniciativa. Rosa León, residente de la población Santiago desde hace 26 años, indicó: “Es una instancia muy bonita para compartir y, con las olas de calor que se vienen, se agradece muchísimo”. Luvenia Soto, otra vecina, agregó: “Me encanta, porque aprovecho de traer a mi nieta. Salen un poco de la tecnología y se entretienen justo en las horas de más calor”.

La gestión de estas plazas está a cargo de la Dirección Territorial de Aguas Andinas, en conjunto con los gobiernos locales y las comunidades. Su ubicación prioriza zonas con menor infraestructura verde, con el objetivo de ampliar el acceso a espacios públicos durante el verano.