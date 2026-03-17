Usach lanza su temporada de conciertos gratuitos 2026

La vicerrectoría de Vinculación con el Medio, junto al Departamento de Extensión Usach y Aula Records, lanzó la Temporada de Conciertos 2026 el pasado 10 de marzo en el Teatro Aula Magna Usach.

La Orquesta de la Universidad de Santiago, Syntagma Musicum y los coros Sinfónico y Madrigalistas ofrecerán música desde música antigua hasta cine musicalizado en vivo

Más de 50 conciertos gratuitos, un ciclo de cine musicalizado en vivo y diversas actividades en distintos puntos de la Región Metropolitana ofrecerá la Orquesta de la Universidad de Santiago, Syntagma Musicum y los coros Sinfónico, Madrigalistas y Polifónico Integral. Además, el sello de esa casa de estudios, Aula Records, presentará nuevos discos durante el presente año.

Esta temporada 2026 fue lanzada recientemente en una ceremonia encabezada por autoridades universitarias y por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, quien en su último día de ejercicio del cargo destacó el trabajo de esta orquesta universitaria, cuyo teatro centenario se ha transformado en un polo cultural en Estación Central y las comunas aledañas.

La secretaria de Estado resaltó en la ocasión el aumento del presupuesto destinado a la cultura en el gobierno de Gabriel Boric y sobre todo que el financiamiento de dicha orquesta ya no depende de fondos concursables sino que ya posee una glosa permanente en el presupuesto.

“Cuando partimos sólo seis orquestas profesionales tenían asignaciones directas y ahora hay una orquesta profesional por región”, manifestó, a la vez que destacó que en forma paralela existen concursos para orquestas doctas y populares. También hizo notar que las agrupaciones musicales universitarias tienen un papel muy importante en relación con la ciudadanía, “trabajo que en los últimos años la USACH ha realizado impecablemente y que nos tiene muy orgullosos”.

Por su parte, el Vicerrector de Vinculación con el Medio de la USACH, Dr. Mauricio Guerra Velásquez, señaló que el objetivo de los elencos artísticos de la casa de estudios es democratizar el acceso a la música de tradición escrita, atrayendo a distintos tipos de espectadores “y no sólo de nuestra comunidad sino también de otros sectores, ya que se trata de conciertos abiertos y gratuitos. Esta temporada, además, tendrá la novedad de obras clásicas junto a la presentación de obras de nuevos compositores chilenos”, dijo la autoridad universitaria.

El acercamiento de la música a la ciudadanía también fue relevado por la primera cellista de la Orquesta Usach, María Gabriela Olivares. “Con este trabajo nos hacemos visibles, nos acercamos a la gente y en especial a los niños. Creamos necesidades y abrimos espacios donde el arte tiene que estar”.

Andrés Zúñiga Mella, jefe del Departamento de Extensión y director de Aula Records, adelantó que como otras temporadas también se considerará la creación local, con estrenos de autores como Aliocha Solovera, Mario Mora, Juan Manuel Quinteros, David Serendero y Karla Schüller. USACH

Programa 2026

Para este año, la Orquesta Usach ofrecerá doce programas conducidos por casi una decena de directores invitados. Entre ellos Nicolás Rauss, Tobías Volkmann, David Navarro, Rodolfo Fischer, Christian Lorca, Francisco Núñez, Virginia Vergara, Cristóbal González y Jonathan Ávila Narea.

Andrés Zúñiga Mella, jefe del Departamento de Extensión y director de Aula Records, manifestó que como en otras temporadas también se considerará la creación local, con estrenos de autores como Aliocha Solovera, Mario Mora, Juan Manuel Quinteros, David Serendero y Karla Schüller. Además, la tradición europea se proyectará con la Sinfonía Nº 4 de Gustav Mahler, el Triple concierto de Ludwig van Beethoven, una selección del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach y un programa monográfico dedicado a Johannes Brahms.

El primer concierto de la Orquesta Usach en el Teatro Aula Magna será el estreno de una versión ampliada de Víctor Jara, un canto libre, orquestación de Sergio “Tilo” González que se presentará el miércoles 1 de abril, junto al Coro Sinfónico Usach. Más tarde, el elenco ofrecerá actuaciones itinerantes en comunas como Independencia, Cerro Navia, La Granja y Santiago y tendrá ciclos educativos, entre los que destaca la reposición de Perico trepa por Chile.

A su vez, el Coro Sinfónico Usach celebrará sus 70 años de vida con dos programas propios y otros dos en colaboración con el Coro Madrigalista Usach. Ambos elencos rendirán homenajes al compositor Tomás Lefever y al director Santiago Marín y, de forma inédita, incorporarán una itinerancia por la Región Metropolitana.

Por su parte, Syntagma Musicum Usach, ofrecerá ocho presentaciones, entre las que destaca Chilidúgú: pasado y presente, un programa dedicado al repertorio de las misiones religiosas de Chiloé y el estreno de una obra del compositor chileno Tomás Brantmayer.

Este extenso programa considera una edición especial de la V Muestra de Cine Fantástico, en la que cinco películas de la década de 1930 serán musicalizadas en vivo, con bandas sonoras originales encargadas a compositores y compositoras chilenas.